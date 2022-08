Domácí rajčata čerstvá po celý rok. Stačí na to pět minut a máte hotovo

Přestože lze rajčata zakoupit v supermarketu po celý rok, asi není pochyb o tom, že nejlépe chutnají ta, která si vypěstujeme na své zahradě. Bohužel ale rajčata nemají dlouhou trvanlivost, a tak na konci léta všichni zahrádkáři přemýšlejí, jak je co nejdéle uchovat. Máme pro vás skvělé tipy, jak na to.

Zdroje: YouTube.com, divascancook.com, cz.hecht.cz

Rajčata patří k těm nejpopulárnějším druhům zeleniny. Jsou chutná, šťavnatá a také plná vitamínů a minerálů, které příznivě působí na lidský organismus. Nejlepší rajčata jsou z vlastní zahrádky, těm se nám ale dostává pochopitelně jen v létě. V zimě jsme pak odkázáni na nákup rajčat v supermarketu, kdy jejich kvalita a chuť není ve většině případů úplně nejlepší. Naštěstí ale existuje způsob, jak vlastní úrodu rajčat zakonzervovat, aby vydržela až do další sezóny.

Na sterilování rajčat raději nevsázejte

Rajčata je možné sterilovat podobně jako jakýkoliv jiný druh zeleniny. Díky tomu vámi vypěstované plody vydrží opravdu dlouho, nebudou ale nikdy chutnat jako čerstvé. Během zavařování se vlivem vysokých teplot a nálevu výrazně mění struktura rajčat a také ztrácejí svou typickou chuť. Navíc je proces poměrně náročný, neboť musíte rajčata nejdříve spařit, oloupat a pak teprve zavařovat. V kuchyni tak při práci strávíte pěknou řádku minut. Výsledek ani nebývá zcela uspokojivý.

Při zavařování v nálevu rajčata často ztrácejí svou typickou chuť. Zdroj: shutterstock.com

Rajčata dejte do mrazáku

Méně obvyklým, přesto naprosto skvělým způsobem konzervace rajčat je jejich zamražení. Dávejte si však pozor. Nejde totiž jen o to rajčata naházet do velkého pytlíku a vložit do mrazáku. Aby chutnala po rozmražení co nejlépe, musíte je zavakuovat.

Jak zamrazit rajčata

Nejdříve si všechna rajčata, která chcete konzervovat, omyjte, zbavte je případné stopky a rozkrojte je napůl. Větší kusy klidně i na čtvrtiny. Připravte si zipové sáčky vhodné do mrazáku a každý z nich naplňte zhruba do poloviny. Následně si vezměte brčko, vložte jej do sáčku a jeho zip zapněte tak, aby se dotýkal brčka a zamezil se co nejvíce přístup vzduchu. Pusou pak skrz brčko ze sáčků odsajte vzduch a rychle sáčky uzavřete. Připravená rajčata vložte do mrazáku a nechte zamrazit. Následně používejte podle potřeby.

Ze sáčku před zamražení odsajte vzduch. Pokud máte doma vykuovačku, práce bude ještě snazší. Zdroj: Shutterstock

Před úpravou nechte rajčata při pokojové teplotě asi hodinu rozmrazit. Hodí se skvěle do nejrůznějších omáček, polévek i masitých pokrmů. Konzumovat je však můžete i jen tak. Je ale třeba zmínit, že se rozmražená rajčata na přímou konzumaci úplně nehodí.

Zavařování bez nálevu

Druhou metodou, jak po dlouhé měsíce uchovávat rajčata, je tak trochu jiné zavařování. Připravte si dokonale čisté zavařovací sklenice a celé je naplňte rajčaty. Zasypte větší špetkou soli, přidejte asi dvě lžíce olivového oleje a také, pokud máte, pár lístečků bazalky. Sklenice dobře uzavřete, vložte je do velkého a utěrkou vystlaného hrnce a zalijte studenou vodou tak, aby voda sahala až k okraji víček. Vodu v hrnci převeďte k varu, stáhněte plamen a pod poklicí rajčata zavařujte 30 až 40 minut. Nakonec sporák vypněte, nechte vodu v hrnci vychladnout a sklenice vyjměte. Zavařená rajčata uchovávejte na temném a suchém místě. Po otevření je skladujte v chladničce. Takto upravená rajčata chutnají skvěle i bez další úpravy.

Na přesný postup se podívejte ve videu: