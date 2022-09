Jak vyrobit domácí burčák z hroznů: Zvládne to každý, když se vyhne těmto chybám

Přemýšleli jste někdy o výrobě domácího burčáku? Pusťte se klidně do toho, pokud máte pár kilo vlastních hroznů, o to lépe. Vlastní burčák si můžete vyzkoušet i z modrých bobulí, a tak budete mít jako málo kdo i burčák červený. Jak na to?

Když ne víno, zkuste si domácí burčák

Možná si říkáte, že výroba domácího burčáku je jen pro ty, kteří už neví, co by doma vymysleli. Překvapivě to není náročný úkol, a i z několika kilogramů hroznů můžete připravit burčák doma. Budete k tomu potřebovat jen dostatečně velkou nádobu, cukr a vhodnou teplotu v místnosti, kde necháte burčák kvasit.

Jak na to? Inspirujte se například tímto videm, je velmi názorné a hned na první pohled je jasné, že nejde o nějakou velkou alchymii.

Burčák musí kvasit

Pokud budete podle tohoto videa postupovat, jistě bude výsledek uspokojivý, ale dejte si pozor už při přípravné fázi. Hrozny vinné révy by měly být rozhodně čisté, ale nijak zvlášť je nedrhněte. V žádném případě nepoužívejte kartáček nebo jakékoli byť přírodní saponáty. Kvasné bakterie jsou i na povrchu ovoce. Těm sice cukrem ke kvašení dopomůžete, nicméně kouzlo burčáku je právě v přidání jen nezbytného minima.

Otrhejte bobule hroznového vína, opláchněte je a v čisté nádobě rozmačkejte, pomelte nebo jinak rozrušte kuličky ovoce. Než se vrhnete na listování šťávy, nechejte rozmačkané ovoce několik hodin odstát.

Hrozny na výrobu burčáku mohou být i modré. Zdroj: Shutterstock.com / Lukasz Szwaj

Co budete potřebovat na domácí burčák?

Na každých 10 l šťávy bez pevných zbytků se doporučuje přidat jen 60 dkg krystalového cukru. Ve šťávě jej rozpusťte a nalijte do alespoň 15 litrové čisté nádoby. Rozhodně nikdy neplňte nádobu celou, dodržujte vždy plnění do maximálně 2/3 objemu. Během kvašení bude vznikat pěna a hladina se podstatně zvedne, jako když kyne těsto. Nechejte proto dostatek místa pro pracující kvasinky a mok, který se pomalu přemění na burčák.

Šťávu z hroznů je potřeba nechat zkvasit. Zdroj: Shutterstock / Dora Zett

Hrdlo nádoby můžete jen zakrýt volně papírovým kartonem, nebo přetáhnout plátýnkem či gázou a gumičkou. Jde jen o to, aby se do nádoby nedostaly nečistoty a mohl unikat oxid uhličitý, který vzniká při kvašení.

Na výrobu burčáku demižon nebude potřeba. Poslouží jakákoli čistá a dostatečně velká nádoba. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Nádobu nechejte na dostatečně teplém místě 10 až 15 dnů. Rychlost je úměrná právě tepelným podmínkám, pamatujte, že záleží i na tom, zda na nádobu během dne svítí slunce. Obvykle jsou vhodné stálé podmínky při teplotách mezi 15 až 25 °C. Jestliže se vám zdá, že nápoj nekvasí dostatečně, raději přesuňte nádobu na teplejší místo, než abyste přidávali cukr.

Burčák ochutnávejte až v době, kdy začne perlit. Pamatujte, že pak nevydrží dlouho a je nutná jeho rychlá konzumace, aby nepřešel. I stočený do PET lahví a v lednici bude pracovat dál, ale o něco pomaleji díky chladu.