Také rádi vzpomínáte na dětství a máte někdy pocit, že celý svět vypadal – a dokonce i chutnal – tak nějak lépe? Třeba vynikající indiánky, jak je uměla jen vaše babička? Není přece takový problém vrátit se do těch let a zopakovat si zážitek, na který jste možná už málem zapomněli.

Indiánky jsou bezesporu jeden z nejsladších zákusků, jaké byly a dodnes jsou v cukrárnách k dostání. To nám ale nemůže zabránit v tom, abychom je doslova milovali. Věděli jste, že si je můžete bez větších problémů připravit i doma a ani k tomu nebudete potřebovat mnoho surovin? Pojďte si je vyzkoušet spolu s námi, není to nic nepřekonatelně složitého.

Sníh, piškot a čokoláda

Co je to vlastně indiánek? Nejde o nic jiného, než o piškotový bufler, který bude tvořit základnu celého zákusku, pak sníh vyšlehaný na páře a čokoláda na polití. Vzhledem k tomu, že je nejprve potřeba upéct piškotový základ, nemůžeme počítat s tím, že půjde o práci na pět minut. Na druhou stranu překvapení a radost, kterou indiánky způsobí, za trochu času a snad i námahy určitě stojí.

Jak na buflery?

Pokud jste se ještě nesetkali s pojmem bufler, pak vězte, že nejde o nic exotického. Je to zkrátka docela obyčejný větší kulatý piškot, který lze bez problémů připravit i doma, jen musíme vědět, jak na to a mít trochu zkušenosti v kuchyňských pracích. K jejich výrobě budeme potřebovat jen 4 vejce, 130 gramů hladké mouky, 100 gramů cukru krystal a 20 gramů škrobu na sladké pokrmy. Další postup je podobný přípravě těsta na běžný piškot.

Chce to jen trochu zručnosti

Základ na buflery vyrobíme z vyšlehaného sněhu, který vyrobíme z oddělených bílků a 50 gramů cukru. Zároveň vyšleháme i žloutky se zbytkem cukru. Na těch budeme pracovat tak dlouho, až změní barvu ze žluté na bílou. Jakmile budeme mít obě části vajec s cukrem správně propracované, můžeme postupovat dál. Obě “frakce” smícháme dohromady (velmi opatrně, abychom z těsta nevyhnali vzduch, který poslouží při kynutí buflerů v troubě) a stejně opatrně do tekutější složky vmícháme směs mouky se škrobem.

close info Profimedia zoom_in Do sněhu pomalu zašlehejte cukr.

Na chvilku do trouby

Jakmile bude hotovo, uděláme na plech vyložený pečicím papírem stejně velká kolečka a vložíme do trouby předem vyhřáté na 180 °C. Nebude to trvat dlouho, přibližně po 10 minutách bude hotovo. Přidáme-li do těsta také sáček vanilkového cukru, bude navíc celý byt nádherně vonět.

"Uvařte" bílkový sníh

Buflery máme hotové, nyní přijde na řadu sníh. Abychom si byli stoprocentně jisti, že se ze syrových vajec nenakazíme například salmonelou, zvolíme postup šlehání bílkového sněhu nad párou. Nebude to o nic složitější než běžně, jen si nejprve v dostatečně velkém hrnci přivedeme k varu čistou vodu a do páry vložíme mísu s bílky. Důležité je, aby se její dno nedotýkalo vroucí vody. Chceme přece bílky s cukrem vyšlehat, nepřipravujeme ztracená vejce. Ideální je, pokud mísa přesně sedí na hrnec a nemusíme ji držet. Sníh pak šleháme stejně jako jindy. Na páře připravený sníh bude správně tuhý a bude dobře držet tvar.

Zkompletovat a pozvat hosty

Hotový tuhý sníh budeme cukrářským sáčkem aranžovat na již vychladlé buflery a jakmile na povrchu trochu oschne, přijde poslední fáze výroby indiánků – tedy velmi opatrné namáčení v rozehřáté čokoládě. Kdo si netroufne otočit indiánka vzhůru základnou a namočit je v nádobě s tekutou čokoládou, může je polévat třeba naběračkou. Jde to ale pomaleji, nicméně jistota je jistota. Pak už nezbude nic jiného, než chvíli počkat, až čokoládová poleva zchladne a hosté se mohou scházet k odpolednímu pohoštění s nádechem nostalgických vzpomínek.

