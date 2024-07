Léto je vynikající dobou nejen na konzumaci, ale také pro výrobu domácí zmrzliny. Jednak máme většinou dostatek domácích surovin ze zahrady, a pak je také o dovolené víc času na nejrůznější experimenty. Proč tedy tentokrát nevyzkoušet domácí mraženou pochoutku? Bez problémů ji zvládnete.

Při výrobě domácího chladivého osvěžení si můžeme vybrat z mnoha typů, my se dnes ale zaměříme na tři nejběžnější, a to je gelato, sorbet a mražený jogurt. Jaký je mezi mini rozdíl, pro koho se hodí a jak na jejich přípravu?

Jak na jahodovou zmrzlinu vám ukáže video od autora Vaříme s Mozkem na youtube:

Zdroj: Youtube

Jednoduchý sorbet

Nejblíže k samotnému ovoci, které můžeme sklidit na zahradě, má samozřejmě sorbet. V tomto případě nebudeme kromě plodů přírody, případně cukru, trochy vody a snad i dochucovadel podle chuti, potřebovat vůbec nic dalšího. Ani výroba nebude nijak složitá, natož finančně nákladná. Můžeme se do toho tedy pustit okamžitě.

Začněte včas

Výroba sorbetu může probíhat dvěma způsoby, záleží jen na vás, který si vyberete. Jako základní surovinu můžeme zvolit například jahody. Na půl kilogramu ovoce bude potřeba ještě 60 ml vody a 5 polévkových lžic cukru.

V prvním případě nejprve nechte jahody zmrazit, ideálně na tácu, oddělené jednu od druhé a samozřejmě zbavené zelených lístků. To je práce, kterou udělejte alespoň den před plánovanou přípravou sorbetu, ale k jeho výrobě můžete samozřejmě kdykoliv použít i jahody zmražené déle.

Příprava během chvíle

Jakmile se rozhodnete proměnit mražené ovoce na sorbet, bude už stačit rozpustit cukr ve vařící vodě, jahody nasypat do výkonného mixéru, přilít teplý sladký roztok a vše důkladně rozmixovat do podoby zmrzliny. Chcete-li, můžete sorbet ještě na chvíli vložit do mrazáku, ale nebude to potřeba. K dochucení je možné použít také limetkovou šťávu, která dodá pochoutce další osvěžující linku.

Druhá možnost jen pro zmrzlinovač

Druhou cestou je opačný postup, kdy nejprve z čerstvých jahod (nebo jiného ovoce) připravíme základ budoucí zmrzliny, a ten dáme do výrobníku zmrzliny vychladit. Pokud ale nemáte speciální přístroj a chtěli byste využít mrazák, určitě pro vás bude lepší zvolit prvně popsaný postup. Výhodou je v obou případech osvěžení, vhodné i pro lidi s intolerancí na laktózu nebo pro vegany.

close info Elza Brook / Shutterstock zoom_in Jahodový sorbet si vyrobíte i doma

Gelato jako v Itálii

Ti z nás, kteří dávají přednost plnějším krémovým a smetanovým zmrzlinám, ocení pravděpodobně spíše gelato, tedy lahůdku italského typu. I když dá její příprava přece jen trochu více práce a budete potřebovat více času, vyplatí se to.

Připravte si půl litru mléka, čtvrt litru smetany, vanilkový lusk, tři žloutky a asi 80 gramů cukru. Nejprve přivedeme k varu mléko se smetanou a vanilkou, a jakmile uvidíme bublinky, hrnec sundáme z plotny.

Výrobník zmrzliny je výhoda

V míse smícháme žloutky s cukrem a pomalu budeme přilévat za stálého míchání směs z hrnce tak, aby lusk zůstal mimo. Jakmile vymícháme hustou hmotu, můžeme ji nalít buď do zmrzlinovače, nebo alespoň do nádoby vhodné k mražení.

Máte-li výrobník zmrzliny, jste “za vodou”, v opačném případě se připravte na nutnost pravidelné návštěvy mrazáku a promíchávání tuhnoucí směsi. Toto je samozřejmě základní recept, který můžete obohatit jakoukoliv příchutí, čokoládou, citronovou šťávou, ale i ovocem a podobně.

Jogurt je nejjednodušší

Nakonec ještě to nejjednodušší, tedy mražený jogurt. Jak už název napovídá, výroba nemůže být rychlejší. Kvalitní, ideálně řecký, jogurt dochutíte podle vlastního uvážení, dosladíte, přidáte ovoce (pokud chcete) a vložíte do zmrzlinovače. Ve stanovenou dobu přístroj oznámí, že je hotovo a vy se můžete pustit do jídla. Tak dobrou chuť a příjemné letní osvěžení…

Zdroje: zena-in.cz, www.loveandlemons.com