Skvělá zapomenutá pochoutka našich babiček: Kroupy a husa v šouletu

Možná byste letos mohli proměnit váš obvyklý jídelníček. Když ne přímo na Štědrý den, potom třeba na některý ze svátků vánočních, na Silvestra či Nový rko se bude hodit dobrota ze suroviny, která se už často nepoužívá.

Kroupy měly naše prababičky v kuchyni po ruce pořád, vy si je možná budete muset dojít speciálně koupit. Určitě se potom ale zase stanou stálým a vítaným hostem vaší kuchyně. Co to vlastně je? Ječmenná zrna, která se zpracovávají loupáním, řezáním a broušením. Krup je vícero tvarů a velikostí, jsou hrubé, perličkové a trhané, takzvaná lámanka. To už je vlastně vyčištěná ječná krupice.

Kroupy měly naše prababičky v kuchyni po ruce pořád. Zdroj: Shutterstock

Vedlejším produktem při výrobě krup je ječná mouka, která se přidává jako přídavek k jiným druhům mouky, sama by špatně držela pohromadě. Prodávají se ale běžně i pšeničné a pohankové. Recept na husu v šouletu je z mimořádné Kuchařky první republiky, kterou daly dohromady Jitka Rákosníková a Eva Všetíčková. Říkají: „Šoulet patří do židovské kuchyně a má mnoho podob. Kdysi se vařil v nádobě posazené do dohasínajících uhlíků vždy v pátek a ponechal se v nich do rána. Podobně pečená a dušená husí stehna s fazolemi zdomácněla i ve Francii coby cassoulet.“

Husa v šouletu

Potřebujete:

kilo fazolí (předem namočených)

půl kila krup (předem namočených)

hovězí kosti (z nich aspoň jedna morková)

50 g sádla

4 až 5 cibulí

4 husí stehna

hovězí vývar

1 česnek

zázvor sušený

1 lžíce sladké a 1 lžíce pálivé papriky

pepř a sůl

Fazole a kroupy zalijte čerstvou vodou, přidejte hovězí kosti a morkovou kost a vařte, dokud nebudou fazole a kroupy měkké. Na rozehřátém sádle zprudka opečte husí stehna a přidejte pokrájenou cibuli a rozetřený česnek. Dochuťte zázvorem, paprikou, solí a pepřem a podlijte vývarem. Stehna ještě krátce poduste pod pokličkou v troubě. V pekáči potom promíchejte uvařené fazole a kroupy, navrch položte husí stehna se vší šťávou a podlijte je vývarem z fazolí a krup, případně jiným vývarem nebo vodou. Zakryté duste při střední teplotě v troubě i několik hodin, dokud se maso nebude rozpadat.

Zdroj: Časopis Kreativ