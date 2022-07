Jak na křupavé nakládané okurky jako od maminky: Fígl je v láku i postupu

Nakládané okurky by měly být tak akorát kyselé, plné chuti a hlavně krásně křupavé. Zatímco ovšem kyselost a chuť se mnohým daří dokonale vychytat, s křupavostí je to poněkud složitější. I když totiž pracujete s dokonale zdravými a pevnými okurkami, může se stát, že po pár měsících budou nakládačky zcela měkké a případně také gumové. Tomu lze ale předejít s pomocí jednoho méně známého fígle.

Zdroje: toprecepty.cz, prozeny.cz, korenizivota.cz

Okurková sezóna je v plném proudu, a tak se spousta milovníků kyselých okurek pouští do jejich nakládání. Přece jen ty podomácku připravené chutnají mnohem lépe než ty kupované. Na rozdíl od kupovaných nakládaček se ale u domácích poměrně často stává, že okurky dost rychle měknou, a když si je pak po pár měsících (někdy i týdnech) dopřejete k řízku s bramborovou kaší, zjistíte, že jsou nepříjemně měkké a vůbec nekřupou.

Při nakládání okurek je třeba držet se několika zásadních kroků. Zdroj: Profimedia

Lák na okurky

Křupavost zavařených okurek ovlivňuje několik faktorů. Jedním z nich je i správné složení láku, ve kterém by nemělo být zbytečně moc octu, kvůli kterému by okurky rychle změkly. Zároveň jej tam ale musí být dost na to, aby byly okurky kyselé.

Na lák na okurky budete potřebovat:

3 litry vody

750 mililitrů octa

120 gramů soli

300 gramů cukru

4 lžičky hořčičného semínka

20 kuliček pepře

20 kuliček nového koření

5 hřebíčků

5 bobkových listů

Postup:

Připravte si velký hrnec, nalijte do něj vodu, ocet a přisypte všechno koření. Obsah hrnce pak přiveďte k varu, stáhněte plamen a nechte všechno společně 15 minut probublávat, aby koření lák skutečně provonělo a předalo mu svou chuť.

Jak zavařit okurky, aby byly křupavé

Do sterilizovaných a nijak nepoškozených zavařovacích sklenic dejte očištěné okurky a zalijte je připraveným lákem. Pro výraznější chuť můžete do každé sklenice přidat ještě čerstvý kopr anebo také například pár stroužků česneku.

Kdo má rád ostré, může k nakladačkám přidat feferonku nebo chilli papričku. Zdroj: Shutterstock.com / gpointstudio

Důležitou složkou jsou také zelené listy například rybízu, višně anebo křenu. Takové čerstvé listy totiž obsahují nezanedbatelné množství taninů, což jsou látky, které udržují okurky skutečně křupavé a zajistí, že nakládačky ani po několika měsících nezměknou.

Jakmile do sklenic přidáte všechny suroviny, sklenice dobře uzavřete a vložte je do hrnce s horkou vodou. Okurky pak zavařujte při teplotě 90 stupňů asi deset minut.

Pro křupavost nakládačky ještě ochlaďte

Kromě listů s vysokým obsahem tatinů si můžete křupavost okurek pojistit ještě jiným způsobem. Jakmile je po zavařování vyjmete z hrnce, přendejte je do dřezu naplněného horkou vodou. Postupně pak do vody přilévejte vodu studenou, aby se obsah sklenic pomalu ochlazoval. Díky tomu okurky mnohonásobně rychleji zchladnou, zastaví se působení tepla a budou krásně křupavé.

Dejte jen pozor, abyste studenou vodu nenalévali přímo na horké sklenice. Mohly by totiž v důsledku teplotního šoku prasknout.