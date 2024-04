Tuhé maso je často pro kuchaře zapeklitým problémem. Naštěstí však existuje několik osvědčených triků, které vám ho pomohou změkčit. Díky nim bude jakékoliv maso křehké a chutné.

Když se seknete a narazíte v obchodě na tvrdé maso, které koupíte, není důvod zoufat. Profesionální kuchaři mají několik triků v záloze, jak s tímto problémem naložit. S trochou znalostí a správnými postupy můžete tedy i vy přeměnit tvrdé maso na měkké a lahodné.

Obalte celé maso v soli

Pokud jste si vybrali kousek masa, který potřebuje změkčení, je čas vyzkoušet tento osvědčený postup. Začněte tím, že položíte maso na suchou a čistou pánev. Poté ho po celé délce posypte hrubozrnnou solí, jako je například mořská. Důležité je, aby byla sůl rovnoměrně rozložena na povrchu masa.

Nyní nechte maso odpočívat - čím tlustší kus, tím déle nechte sůl působit. Sůl bude absorbovat přebytečnou vlhkost z masa, čímž ho změkčí a zjemní.

Po uplynutí času opláchněte maso pod tekoucí vodou, abyste odstranili veškerou sůl. Změny v textuře masa by měly být zřejmé, to by totiž mělo být nyní měkčí a pružnější. Před dalším zpracováním nebo vařením maso důkladně opláchněte a pokračujte dle receptu.



Marinování v kyselých ingrediencích

Kyselé složky jako je citronová šťáva, ocet nebo jogurt, mají schopnost změkčit maso. Tyto kyseliny pomáhají rozkládat vlákna masa a způsobují, že maso se stává měkčím a šťavnatějším. Stačí ponořit maso do marinády obsahující kyselé složky a nechat ho odpočívat po dobu určenou receptem. Výsledkem bude maso příjemně měkké a plné chuti.

Plátky vepřového masa už budou vždy křehké

Enzymatické marinády jsou účinnou metodou

Další účinnou metodou je použití enzymatických marinád, které obsahují enzymy, jako je bromelain z ananasu nebo papain z papáji. Tyto enzymy mají schopnost rozkládat proteiny v mase, což vede také k jeho změkčení. Ponořte tedy maso do marinády s obsahem těchto enzymů a nechte ho odpočívat přes noc. Po této době bude maso měkčí a snadno se připravuje.

Maso nakrájejte na tenké plátky

Budete-li používat tuhé maso k vaření, pečení nebo grilování, je také důležité mít správné nástroje na krájení. Ostrý nůž vám umožní snadno nakrájet maso na tenké plátky, což usnadní jeho konzumaci a zároveň pomůže zlepšit jeho chuť.

S těmito osvědčenými triky od profesionálních kuchařů už se nemusíte obávat tvrdého masa. Použijte sůl, kyselé ingredience, enzymatické marinády nebo správné nástroje na krájení a dosáhněte perfektní konzistence a chuti. Experimentujte s různými recepty a objevte, která metoda vám nejlépe vyhovuje.

