Čas – to je to, co nám stále schází, nebo alespoň máme takový pocit. A tak se snažíme co nejvíce zrychlit všechny práce, které musíme během dne udělat, a to včetně vaření. Jak si ale ukážeme, právě to je veliká chyba, která nás stojí hodně živin i dalších vlastností jídla, hlavně pak masa.

Měkké a šťavnaté maso, které předložíme rodině nebo i hostům na stůl, to je sen každé kuchařky i každého kuchaře. Takový pokrm je navíc plný chutí, které nemusíme “dohánět” umělými šťávami a dochucovadly. Jak na to, aby se podobná pochoutka na stole skutečně objevila? Chce to většinou jediné, a tím je právě čas.

Na youtubovém kanálu Recepty bez brepty najdete také návod na pomalu pečený bůček:

Pomalé vaření není ztráta času

Nemusíme se ale obávat, že pro přípravu takového oběda nebo večeře budeme muset obětovat celý den, který doslova prostojíme u sporáku. Základem je totiž tak zvané pomalé vaření, což je metoda v současné době velmi moderní a také často využívaná v těch skutečně prestižních restauracích. Je možné k němu použít speciální, tak zvaný pomalý hrnec, ale kdo jej doma nemá, vůbec nemusí zoufat. Stejnou službu totiž udělá docela obyčejný pekáč s poklicí. A dokonce ani poklici nebudeme potřebovat, pokud se rozhodneme využít kousek alobalu.

Samé výhody a pozitiva

Princip je jednoduchý. Příprava jídla probíhá po delší dobu a při nižší teplotě v uzavřené nádobě. Čeho tím docílíme? Úprava potravin při teplotě, která nedosahuje 100 °C po dobu několika hodin, má základní výhodu v tom, že živiny, které jsou obsaženy v její syrové podobě, zůstávají ve větším množství i v uvařené nebo upečené formě. Pomalou přípravou je také možné získat intenzivnější chuť jídel, již jen s ohledem na skutečnost, že maso pobude delší dobu v jedné nádobě s kořením nebo bylinkami a má tak dostatek času na vstřebání všech látek a vůní, které mu nabízejí.

close info Shutterstock zoom_in U pečeného kuřete často váháme, zda je maso dostatečně propečené. Teploměr tento problém vyřeší.

Pomůže i zelenině

Další výhodou tohoto způsobu přípravy jídel je šetrnější úprava k masu případně přidané zeleniny, která bude i po dokonalém změknutí stále obsahovat větší množství vitamínů a dalších prvků, důležitých pro zdravé fungování našeho těla. Nesrovnatelná bude i v tomto případě její chuť.

Bez starostí a obav

Jak na pomalou přípravu jídel? Není to nic složitého, jen je potřeba počítat s delším časem, který bude muset maso strávit v troubě nebo v pomalém hrnci. Kuchařské knihy hovoří o čtyřech až osmi hodinách, to podle velikosti kusu masa, a tedy i počtu připravovaných porcí. Neznamená to ale, že stejně tolik hodin strávíme vařením my sami. Princip spočívá zkrátka v tom, že maso umístíme například do pekáčku s poklicí a vložíme jej do trouby, kterou zapneme na 90 - 95 °C. Vše si také můžeme v klidu připravit a naložit večer a ráno pak již jen otočíme knoflíkem u trouby. Po většinu času přípravy pak na maso nemusíme vůbec myslet, protože se při této teplotě nepřipeče ani nepřepeče. I to je velkou výhodou popisované metody.

Úspěch bude zaručený

Vzhledem k tomu, že se bílkoviny, obsažené v mase, budou při nižších teplotách přeměňovat pomaleji, než při běžném způsobu vaření nebo pečení, zůstane maso křehčí a šťavnaté. Pokud by někdo namítal, že pečené maso v takovém případě nemůže mít tolik žádanou zlatavou křupavou kůrku na povrchu, pak je třeba zdůraznit, že na posledních deset minut až čtvrt hodiny teplotu zvýšíme na maximum a nádobu odkryjeme. Maso tak bude mít všechno, co jsme si přáli. Vůni, chuť, měkkost i obdivuhodný povrch. Směle do toho, není to nic složitého.

