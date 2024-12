Vosí hnízda jsou cukrovím, bez něhož se spousta domácností o Vánocích zkrátka neobejde. Není divu, má svoji tradici a hlavně je zkrátka vynikající. Někdy se ale jeho tvůrce setká s problémem, který může vše pokazit. Hnízdo nejde a nejde vyklepnout z formičky. I na to ale snadno vyzrajeme…

Jsou to vosí hnízda, nebo včelí úlky? To je odvěký boj dvou skupin lidí. Vypadá to jako historický úl, ale vlastně kdybychom cukrátko otočili vzhůru piškotem, bude vzdáleně připomínat vosí hnízdo. Je to samozřejmě jedno, všichni dobře víme, že se jedná o jednu z nejoblíbenějších vánočních sladkostí, na které si chceme dát záležet. Pojďme si vyzkoušet metodu, která nás dovede k nejlepšímu výsledku. Díky těmto radám se už nikdy těsto nebude lepit k formičce.

Je to všechno v těstě

Základním problémem, proč se těsto lepí k formičce, je jeho konzistence. I když už asi dávno nevyužíváme formičky po babičce, které nebylo možné otevřít, může se hnízdo přilepit i k jednotlivým polovinám plastové formičky a při otevření se dílo zkrátka roztrhne. To opravdu nechceme. Jakmile tedy na prvním kousku takový nešvar zjistíme, přijde okamžitě čas na jednoduchou nápravu.

Přidejte piškoty

Je-li těsto příliš lepivé, je patrně zkrátka moc mokré. Možná jste do něj přidali větší množství rumu, možná i trochu mléka ve variantě pro děti. Ať už jde o cokoliv, náprava bude snadná. Určitě vám zbylo ještě pár piškotů - a teď právě přišel jejich čas. Namelte je a zapracujte je do těsta. Za chvíli bude hotovo a vše půjde jako po másle. Jen si dejte pozor na vyváženost. Ani příliš suché, a tím pádem také drobivé, těsto nebude žádnou výhrou.

close info Madeleine Steinbach / Shutterstock zoom_in K přípravě vosích hnízd potřebujete formičky na vosí hnízda, dřevěnou vařečku a cukrářskou zdobičku na vaječný likér. A hlavně těsto, které má správnou konzistenci

Pozor na teplotu

V těstě je také máslo, a to samozřejmě se zvyšující se teplotou povoluje. Proto je jednou z možných variant pomoci také odložení tvarování hnízd na později a těsto můžete na chvíli uložit do lednice.

Máslo a tím i celý polotovar přece jen trochu ztuhnou a práce pak půjde lépe od ruky. Zvláště v případě, že formičku vysypete moučkovým cukrem. V tomto případě samozřejmě nepoužijeme mouku jako při pečení, ale vzhledem k tomu, že hnízda později stejně posypeme cukrem, nebude trocha sladkého bílého prášku na jejich povrchu ke škodě. A z formiček půjdou ven docela sama.

Pracujte s lehkostí

I když uděláte všechno úplně správně, může se všechno pokazit přílišnou horlivostí. Zbavte se pocitu, že musíte tlakem na těsto zajistit skutečně přesné vyplnění formičky a tím vytvarování i těch nejmenších detailů, které nabízí.

V takovém případě se těsto na její stěny pravděpodobně přilepí i přes všechna preventivní opatření. Není to nutné - cukroví bude krásné a lahodné i s drobnými nedokonalostmi, ostatně nikdo a nic není tak docela dokonalé. Hlavní je, aby se podařilo tuto dobrotu bez problémů potrhání vyklopit z formičky. Ozdobou vánočního stolu se stane tak jako tak, na to můžete vsadit - třeba rum.

