Umíte nakrájet mrkev a cibuli? Většina lidí to dělá špatně

Zpracování čerstvé zeleniny na vaření vám usnadní nejen vhodné nože, ale také správná technika krájení. Víte, jak se dá nejjednodušeji a bezpečně nakrájet mrkev a cibule? Dáme vám pár tipů, které vám usnadní práci, a dokonce nebudete muset nad cibulí ani plakat.

Jak si poradit s cibulí

Cibule se doma krájí velmi často, protože je skvělým základem pro mnoho jídel a je jednou z nejvyužívanější zelenin. Abyste ji mohli bravurně pokrájet a dosáhnout časem i docela velké rychlosti, dodržujte pár ověřených vychytávek.

Vyberte si správný nůž!

V každém případě byste měli sáhnout po noži, který vám bude bezvadně sedět v ruce a měly by se do jeho rukojeti vejít všechny prsty. Nikdy byste se neměli bouchat při každém dokrojení o prkýnko. Nůž by měl být dobře vyvážen a neměl být zbytečně těžký, protože při krájení většího množství cibule byste se docela nadřeli.

V každém případě byste měli sáhnout po noži, který vám bude bezvadně sedět v ruce a měly by se do jeho rukojeti vejít všechny prsty. Zdroj: shutterstock.com

Náležitý úchop je nepostradatelný

Základem je, že palec budete mít z jedné strany, ukazováček i prostředníček na druhé straně nože a prsteníček a malíček položte pod rukojeť. Nejprve špičku nože jemně zapíchněte do prkýnka a vyzkoušejte si cvičně správný, kolébavý pohyb bez cibule. Jakmile chytnete ten správný grif, pusťte se do krájení cibule. Bude to chtít trochu cviku a praxe, ale budete se časem zrychlovat. A když chcete mít cibuli nakrájenou krásně najemno, otočte již pokrájenou cibuli o 90 ° a pokračujte stejným způsobem krájení.

Cibuli si řádně uchopte, ať vám neuteče

Cibuli držte tak, aby prsty ruky byly pokrčené. V duchu si představte, že máte nehty jakoby zabořené do cibule. Mezi cibulí a rukou vznikne obloukovitý, volný prostor. Na správném ohnutí prstů velmi záleží, protože ochrání špičky prstů a kloubků před zbytečným poraněním. A určitě pracujte na velkém prkénku, kam se vám pokrájená cibule vejde a neobtěžuje vás nedostatečný prostor ke krájení.

Slzy si nechte na jindy

Existuje několik způsobů, jak zajistit, aby vás cibule už nerozslzela. Prvním a asi nejdůležitějším z nich je opět ostrý nůž. Agresivní silice se nejvíce uvolňují z vymačkané šťávy při tlaku na dužinu a ostrým nožem téměř nevyvíjíte žádný tlak. Pokud máte problém, že vás cibule štípe do očí a vyvolává pláč, posypte nakrájenou cibuli solí, dostane z ní pryč dráždivou šťávu.

A jestli ji navíc zakápnete menším množstvím oleje, zabráníte tak oxidaci. Veškeré ingredience do sebe dokonale promíchejte a máte základ na cokoliv. Určitě nechte tak 10 minut odležet.

A ještě jeden fajn fígl! Vložte cibuli před krájením na 15 minut do mrazáku, nebo na 25 minut do lednice. Protože bude oloupaná, zabalte ji třeba do mikrotenového sáčku, aby vám nenačichl celý spotřebič.

Existuje několik způsobů, jak zajistit, aby vás cibule už nerozslzela. Zdroj: shutterstock.com

A jak nejlépe na mrkev?

Vlastně už máte natrénováno s cibulí. Nejprve mrkev podélně rozkrojte a touto částí položte na prkénko. Potom krájejte plátky dle potřeby a druhu jídla. Do salátu si ji připravte na nudličky, je to velmi efektní. Pár nařezaných podélných plátků dejte na sebe a nakrájejte. Krájení je i v tomto případě ne patou nože, ale jeho plochou. Stejným způsobem zpracujete i hlávkové zelí. Na obě tyto zeleniny používejte větší a těžší nůž.

