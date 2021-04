Jak chytře nakrájet cibuli: Úžasný trik slavného šéfkuchaře Gordona Ramsayho

Cibule je v kuchyni takový malý zázrak. Stojí minimum peněz, a přesto dokáže dodat jídlu jak výraznější chuť, tak řadu zdraví prospěšných látek. Ne každému se ale daří nakrájet ji opravdu najemno, jak to mnohé recepty vyžadují. Nehledě na to, že se nám přitom derou slzy do očí. Jak nad cibulí vyzrát? Podívejte se, jak ji krájí Gordon Ramsay.

Že se krájení cibule nezdaří podle plánu poznáte v momentu, když se vám pod rukama rozpadne na kusy, místo aby držela pěkně vcelku. Nejenže z ní v té chvíli vyteče těkavá šťáva, která vám podráždí oční kanálky, ale navíc se celý proces krájení zbytečně protáhne, vám dojde trpělivost a budete do jednotlivých kusů sekat hlava nehlava, až se spokojíte s hrubými, nestejnoměrně velkými kostkami.

Šéfkuchař Gordon Ramsay ve videu ukazuje, jak udržet cibuli pohromadě: zapamatujte si jednoduchou zásadu a neodkrojujte kořínek. Cibuli rozkrojte napůl podélným řezem a první polovinu začněte krájet kolmo k prkénku s nožem namířeným ke kořínku. Nůž by se měl ke kořínku co nejvíce přiblížit, ale zároveň ho nesmí zcela přetnout.

V dalším kroku provedeme dva vodorovné řezy, opět stejným směrem. Asi nemusíme připomínat, že nůž by měl být opravdu ostrý. S tupým nástrojem se v této fázi zaseknete a dílo se nezdaří. V horším případě nůž z hladkého povrchu cibule sklouzne a zasekne se vám do ruky.

Nakonec provedeme drobné kolmé řezy, které tvrdohlavou cibuli promění v malé jemné kostičky. Prokrájíme se až ke kořínku, jehož účel držet jednotlivé vrstvy pohromadě tímto skončí, a budeme ho moci vyhodit.

Jak se při krájení cibule ubránit slzení?

Na závěr ještě přidáme několik babských rad, které by vám měly při krájení cibule ulevit od pláče. Do jisté míry pomáhá, když cibuli budete loupat pod tekoucí studenou vodou. Dráždivé látky lze také nasměrovat na jiné místo než oči - vcucne je například zapnutá digestoř nebo pára z hrnce, ve kterém se vaří voda. Na stejném principu funguje i zapálená svíčka, kterou postavíte poblíž prkénka. U krájení cibule navíc nemluvte ani nezpívejte, snažte se udržet pusu zavřenou - cibulové výpary díky tomu neproniknou do sliznic a nebudou vás tolik dráždit.