Jak správně nakrájet kuřecí prsa, aby z nich byly dokonalé řízky?

Kuřecí prsa jsou častou potravinou na českém stole. Ať už z nich chcete udělat klasické řízky, nebo je naplnit a následně upéct či použít nakrájené na nudličky do různých soté, víme jak a co s nimi, aby byla nejlepší. Tento kousek masa je totiž velmi jemné struktury, a tak je potřeba s ním zacházet velmi opatrně a šetrně. Máme pro vás skvělý návod, jak kuřecí prsa dokonale připravit.

Dbejte na kvalitu

V první řadě je dobré si uvědomit, že vše začíná ještě dříve, než maso začnete zpracovávat. A to už při jeho nákupu. Ideální je samozřejmě maso nakupovat přímo na farmě nebo alespoň ve vyzkoušeném a prověřeném řeznictví. Bohužel běžnou praxí je nákup masa v supermarketech, kde je jeho kvalita často nejnižší. Takže tam byste měli vybírat mnohem pozorněji.

Vždy mějte na paměti, že maso by mělo být krásně růžové a bez sebemenší známky zápachu, žlutavého zabarvení nebo jakýchkoliv skvrn. Jakmile uvidíte některý z těchto varovných znaků, v žádném případě si takové maso nepořizujte, přestože jeho datum spotřeby říká, že je v pořádku.

Včasná spotřeba uspokojí vaše chuťové buňky

Chlazené kuře vždy doma uskladněte do lednice, ale ideální je spotřebovat ho co nejrychleji, protože čerstvé maso je prostě nejlepší. Pokud plánujete jeho konzumaci až za několik dní, dejte maso zmrazit nebo ho alespoň naložte do oleje, který může mírně prodloužit dobu jeho uskladnění.

Prvním krokem je podélný řez kuřecích prsou, protože jsou poměrně vysoká. Zdroj: profimedia.cz

Jak začít krájet

Důležité je mít po ruce opravdu kvalitní a dostatečně ostrý nůž. Prvním krokem je podélný řez kuřecích prsou, protože jsou poměrně vysoká a nemusela by se vám při tepelné úpravě propéci rovnoměrně. Položte si maso na prkénko, podržte ho jednou rukou naplocho dlaní a druhou jej ostrým nožem středem opatrně prořízněte rovnoběžně s prkénkem. Někdy je nutné otevřít po řezu kuřecí maso jako knihu a udělat jeden konečný řez k oddělení obou polovin.

Tip pro vás: Kdo není tak zručný, pomůže mu dát kuřecí prsa před přípravou na 10 až 15 minut zmrazit, krájení bude snadnější. A další vychytávka? Umístěte si před krájením maso co nejblíže ke kraji prkénka, lépe se vám povede samotný řez.

Dalším krokem k rovnoměrnému řízku

Nastává okamžik, kdy je potřeba vše zařídit tak, abyste měli kuřecí prsa připravená v rovnoměrné tloušťce. Je to naprosto snadné a zabere to tak minutku či dvě. Potřebovat budete plastový sáček, do kterého vložíte maso. Pytlík pečlivě vyhlaďte, aby na něm nebyly žádné přehyby. Pomocí hladké strany paličky na maso, válečku na těsto či pánve maso opatrně rozklepejte na požadovanou výšku. S razancí to nepřehánějte. Stačí maso opravdu jemně párkrát poplácat. Pokud nemáte zmíněné pomocníky po ruce, postačí vám k poklepání masa i vaše rozevřená dlaň, kterou budete řízky rovnoměrně stlačovat.

Tip pro úspěch: Místo klepání s pohybem nahoru a dolů zkuste kuře jemně zploštit pohyby do strany. Pracujte od středu směrem k okrajům. Zmenší se tak riziko protržení masa.

Před klepáním vložte kuřecí prsa do potravinářské fólie nebo igelitového sáčku. Zdroj: Jaclyn Vernace/shutterstock.com

A máte hotovo!

Teď už stačí jen maso opatrně vyjmout ze sáčku a připravit nádherně rovnoměrné řízky podle vašeho oblíbeného receptu. Dobrou chuť.

Zdroje: www.seriouseats.com, www.ireallylikefood.com, www.vareni.cz