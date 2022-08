Jak naše babičky nakládaly vepřový bůček: Je to delikatesa hotová bleskem

Patříte mezi ty, kteří si občas rádi smlsnou na mastné chuťovce? Překvapte na zahradní party dobrotou, která se hodí jak k pivu, tak k dobrému vínu. Poradíme vám, jak si během pár dní můžete naložit bůček, který přijde jistě každému k chuti a budete ho milovat.

Základem je kvalitní maso

K výrobě této lahůdky dbejte na správný výběr masa. V případě nakládaného bůčku budete potřebovat vykostěné maso, kdybyste bůček pekli, je to nejlepší i se žebry. Budete potřebovat asi tak 2 kg masa, které je nejlepší pořídit u ověřeného řezníka nebo přímo z farmy. Máte tak jistotu zdravého a kvalitního masa.

Příprava bůčku

Nejprve ostrým nožem pečlivě očistěte celou plochu kůže, pak maso opláchněte a náležitě celý kus osušte. Následně ho nakrájejte na jednotlivé porce.

Maso opláchněte a náležitě osušte. Následně ho nakrájejte na jednotlivé porce. Zdroj: profimedia.cz

Nálev a česnek dodají masu šmrnc

Dejte si vařit hrnec s 1 litrem vody a 150 gramy soli. Přidejte pár kuliček černého pepře, koriandru a několik listů bobkového listu. Koření by se mělo ve vodě vařit minimálně 15 až 20 minut. Mezitím si pokrájejte na tenké plátky 10 až 12 stroužků očištěného česneku.

Můžete plnit sklenice

Do větších zavařovacích sklenic, které jsou předem důsledně vysterilizované, začněte klást po vrstvách česnek a připravený nakrájený vepřový bůček. Obsah sklenice moc nestlačujte, aby zůstal prostor na nálev a naplňte každou tak do tří čtvrtin. Poté zalijte ještě horkým slaným kořeněným lákem. V případě, že maso předem trochu podusíte, lze použít nálev ve studeném stavu. Sklenice uzavřete a nechte při pokojové teplotě zchladnout.

K uležení postačí pouhých 5 až 6 dní, pak lze ještě dochutit

Naložené maso nechte uležet v ledničce. Po uplynutí lhůty vyndejte všechny porce ze skleniček a každý kousek pečlivě osušte papírovou utěrkou. Do misky si připravte směs koření a použijte 2 čajové lžičky mleté červené papriky, ¾ lžičky mletého koriandru, ½ čajové lžičky mletého fenyklu a stejné množství mletého bobkového listu. Podle chuti můžete přidat i vaše oblíbené koření. Veškeré ingredience náležitě promíchejte.

Každý kousek bůčku v misce obalte ze všech stran a každý zvlášť zabalte do pečícího papíru. Zdroj: profimedia.cz

Každý kousek bůčku v misce obalte ze všech stran a každý zvlášť zabalte do pečicího papíru. Takto připravené je vložte na 1 den do mrazničky a bůček máte připravený k použití. Stačí si maso nakrájet na tenké plátky jen tak s chlebem a hořčicí, nebo jej můžete využít jako úžasně voňavý základ k přípravě mnoha dalších pokrmů. Takto naložený bůček uchovávejte až do spotřebování v mrazáku. V případě, že jste milovníci čistých chutí, kořeněnou směs využívat nemusíte.

Inspirovat se můžete na uvedeném videu zde:

Zdroje: www.skrblik.cz, www.prozeny.cz, www.jaktak.cz