Jak správně naložit krkovici na gril i pánev. Češi to většinou neumí a ničí chuť

Vepřové maso se mezi lidmi těší velké oblibě. Mezi dietáři je populární hlavně kýta, která obsahuje minimum tuku, ovšem správně připravená krkovice pozvedne vaše vaření či grilování na ještě vyšší úroveň. Oproti kýtě je mnohem šťavnatější, v důsledku čehož má i plnější chuť a málokdy se stane, že je vysušená. Při dodržení několika základních tipů z ní vykouzlíte perfektní steak či vynikající řízek!

Zdroje: recepty.blesk.cz, fresh.iprima.cz, magazin.recepty.cz

Steaky, pečeně, řízky či burgery. Zpracování vepřového masa přináší takřka neomezené možnosti. Zatímco někteří nedají dopustit na kýtu nebo panenku, jiní se v kuchyni neobejdou bez pořádně šťavnaté krkovice. Ta je sice oproti ostatním druhům vepřového masa o něco prorostlejší a tučnější, zato ovšem chutnější a plnější. Její příprava bývá snadná, jen je třeba správně určit další ingredience, které její chuť povznesou ještě dál. V případě přípravy řízků z krkovice se vyplatí ji ponořit do pivního těstíčka, pokud máte rádi vepřové na grilu, vyzkoušejte medovou marinádu!

Výběr masa je základ

V první řadě je třeba si říci, na co je třeba dbát již při výběru krkovice a na co si dát pozor. Asi není třeba dále rozvíjet fakt, že je nutné vždy pracovat jen s čerstvým masem. Pokud máte po jeho vybalení jakékoliv pochybnosti o jeho čerstvosti, nekompromisně jej vyhoďte. Přece jen je lepší přijít o pár peněz, než sobě či celé rodině přivodit žaludeční nevolnosti.

Pokud kupujete krkovici již nakrájenou, důkladně si prohlédněte, jak vypadají jednotlivé plátky. Všechny by měly být stejné, vysoké přibližně dva centimetry. V případě pečení či grilování více kusů masa najednou se pak jejich rovnoměrný stupeň propečení bude hlídat přece jen o něco lépe. A jestli se chystáte grilovat steaky, maso rozhodně nikdy nenaklepávejte.

Raději domácí marináda

Na trhu existuje nepřeberné množství různých marinád, které vašemu masu sice dodají dobrou chuť, avšak v mnoha případech mohou být plné různých konzervačních látek či „éček”. V každém případě se proto vyplatí do celkové přípravy investovat o něco více času a marinády si připravit podomácku poctivě.

Skvělou marinádu lze připravit z medu, olivového oleje a citronu. Zdroj: Shutterstock.com

Medová marináda

Budete potřebovat:

2 polévkové lžíce medu

2 polévkové lžíce olivového oleje

2 polévkové lžíce citronové šťávy

sůl

pepř

Postup:

Ve větší míse smíchejte med, olej a citronovou šťávu. Směs pak podle chuti osolte a opepřete. Následně do ní přidejte krkovici a pořádně ji v marinádě promněte, aby pokrývala maso po jeho celém povrchu. Pak stačí mísu uzavřít například víkem či potravinářskou fólií a vložit do chladničky. Myslete na to, že takto naložené maso by se mělo marinovat alespoň čtyři hodiny, aby správně nasáklo vůni a chuť všech komponentů. Takto připravené maso pak můžete smažit na pánvi či ogrilovat. Množství marinády vystačí přibližně na 4 kousky krkovice.

Marináda z medu a hořčice

Budete potřebovat:

4 stroužky česneku

2 polévkové lžíce plnotučné či dijonské hořčice

2 polévkové lžíce medu

2 lžíce sušených bylinek (směs oregana, tymiánu a rozmarýnu)

250 mililitrů piva

sůl

pepř

Postup:

Do větší mísy nalijeme pivo, med, přidáme hořčici a bylinky. Nastrouháme si či prolisujeme česnek a přidáme ho ke směsi. Následně pořádně promícháme a dle chuti přisypeme sůl a pepř. Nakonec ke směsi přidáme nakrájenou krkovici a necháme minimálně čtyři hodiny v chladničce odpočívat. Následně může maso na gril!

Pro milovníky chilli je vhodná marináda z pálivých papriček. Zdroj: Shutterstock.com

Chilli marináda

Budete potřebovat:

6 polévkových lžic sójové omáčky

3 polévkové lžíce kečupu či rajčatového protlaku

2 polévkové lžíce medu

1 malá chilli paprička

2 lžíce citronové šťávy

sůl

pepř

Postup:

Všechny tekuté komponenty smícháme ve větší míse a nakrájíme si chilli papričku. V tomto případě závisí na tom, nakolik velkými milovníky pálivého jídla jste. Kdo má radši střídmější pálivost, může nakrájet jen polovinu papričky. Ti z vás, kdo zbožňují pálivá jídla, mohou nakrájet klidně dvě. Najemno nakrájená paprička se následně přidá ke směsi, do které pak přijde i maso. Krkovici pořádně propracujte, ať ji směs pokryje po celém jejím povrchu. Mísu s masem a marinádou uzavřeme a na čtyři hodiny vložíme do chladničky. Pak může maso putovat na gril.

Řízky v pivním těstíčku

Budete potřebovat:

2 vejce

70 mililitrů světlého piva

1 stroužek česneku

100 gramů mouky

sůl

olej na smažení

Postup:

Nastrouhejte či prolisujte česnek a potřete jím plátky masa. To následně nechte chvilku v chladu odpočívat. Těstíčko připravíme rozšleháním dvou vajec, do kterých vsypeme mouku a za stálého míchání přimícháme pivo. Těsto by mělo být řidší a hladké. Pokud by se vám zdálo příliš husté, přilijte pivo, pokud příliš tekuté, přidejte mouku.

Na pánvi si rozehřejeme olej a vkládáme do něj kousky masa obalené v připraveném těstíčku. Smažíme dozlatova.