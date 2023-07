Babiččin trik při nakládání okurek: Uměla ty bezkonkurenčně nejlepší

Okurková sezóna je tady. Je čas se pustit do jejich zavařování. Byla by škoda nemít v zásobě domácí chutné kyselé okurky! Máme pro vás trik, jak je naložit, aby byly dokonale křupavé.s

Nakládačky, neboli zavařené okurky, jsou oblíbenou českou pochoutkou. Pokud si chcete letos připravit domácí nakládané okurky a nemáte s tím moc zkušeností, nezoufejte! Máme pro vás léty prověřený recept - dokonce s trikem našich babiček. Odhalí vám, jak docílit, aby byly okurky chuťově dokonalé a zachovaly si svou jedinečnou křupavost. Přestože se jedná o závěrečnou drobnost, častokrát se na ni zapomíná. Okurky pak mohou být měkké a na skus gumové.

Připravte si čisté sklenice a víčka

Úspěch v zavařování vždy začíná u dokonale sterilizovaných sklenic včetně víček, které by měly být bez jakýchkoliv bakterií. Sterilizace zajistí, že se zavařené okurky nebudou kazit a zbytečně chytat plísně. Stejně tak je nutné zkontrolovat těsnost víček. Můžete využít již použitá víčka, ale měli byste je pečlivě překontrolovat, především jejich těsnicí gumičky.

Výběr a příprava okurek

Výběr a přípravu okurek nikdy nepodceňujte, už to totiž ovlivňuje výslednou chuť. Vybírejte raději mladé, menší a co nejpevnější kusy, které by měly být vždy naprosto zdravé. Pokud se rozhodnete pro střední velikost okurek, vždy je propíchněte na několika místech vidličkou. Pečlivě zeleninu zbavte nečistot pod tekoucí vodou. Než je budete zavařovat, namočte je na 8 až 12 hodin do studené vody.

Začněte lákem

Ve větším hrnci svařte dohromady 1,75 l vody, 0,6 l octa, 240 g cukru a 80 g soli. Průběžně s lákem míchejte a jakmile přijde k varu, nechte ho na mírném stupni plotýnky pár minut provařit. Následně jej odstavte a nechte chladnout. Tento nálev je univerzální a můžete ho využít i při nakládání další zeleniny. Je skvělý například na papriky a cukety.

Vyskládejte do sklenic koření

Aby nakládané okurky získaly ten správný říz, je potřeba do sklenic přidat náležité kousky koření. Proto do každé zavařovačky naskládejte na dno 1 bobkový list, 3 kuličky nového koření, pár kuliček černého pepře, půl kávové lžičky hořčičných semínek, jeden až dva snítku kopru a pár koleček čerstvé mrkve a cibule. Veškeré ingredience lze prokládat i mezi okurky.

Přidejte okurky a zavařte

Připravené okurky vyskládejte na koření do sklenic a zalijte je lákem. Pak každý kus řádně zavíčkujte čistými, a především naprosto suchými víčky. Vložte do zavařovacího hrnce zhruba na 20 minut při teplotě 85 °C. Zavařovat lze i v troubě nebo v hrnci s vodou.

Na závěr trik našich babiček

Jakmile budete mít okurky zavařené, sklenice je nutné ochladit postupně. Díky tomu nebudou okurky na chuť mazlavé, ale naopak krásně křupavé. Takže se zcela jistě vyhněte jakémukoliv rychlému zchlazení.

Nejlépe sklenice naskládejte do dřezu, kam jste předem napustili horkou vodu. Pak pomalu připouštějte studenou, do té doby, dokud se sklenice neochladí. Určitě je nedávejte horké do studené vody, sklenice by mohly snadno prasknout a měli byste po pochoutce!

