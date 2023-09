Jak naložit papriky: Recept mojí babičky nic nepřekoná

Není nad recepty našich babiček, které jsou prověřené dlouhými léty. Zpravidla jsou jednoduché, ale výsledek vždy chutná dokonale. Pokud vám tedy doma přebývají uzrálé papriky, poradíme vám, jak je naložit.

Nakládané papriky jsou nejen oblíbená, ale i chutná a zdravá pochoutka, která se dá připravit na mnoho způsobů. Použít lze jakoukoliv odrůdu této zeleniny a pro pestrobarevnost a zajímavou kombinaci chutí můžete upotřebit jakýkoliv druh v jakémkoliv odstínu. Nejčastěji se nakládají do oleje nebo octového nálevu. Pokud však chcete dosáhnout toho nejlepšího výsledku, využijte recept, který nikdy nezklame, a to jsou tradiční babiččiny nakládané papriky v oleji.

Jak připravit sterilované papriky s olejem ve sladkokyselém nálevu? Podívejte se na video z YouTube z kanálu Toprecepty:

Lepší olej než ocet

Zkušené hospodyně už věděly, že nejlepší je naložit papriky do oleje, protože více vynikne jejich chuť a pro naše tělo jsou zdravější než ty v octových nálevech. Kvalitní olej totiž obsahuje zdravé tuky, které pomáhají tělu absorbovat ze zeleniny důležité vitamíny a minerály. Navíc jsou papriky v oleji méně kyselé než naložené v octě, což je pro některé lidi lépe stravitelnější.

Vytáhne to nejlepší

Pokud použijete na nakládání paprik olej, dosáhnete nejlepší koncentrace všech chutí a zdraví prospěšných látek. Olej totiž vytáhne z paprik to nejlepší a navíc si uchovají i svou silnou vůni. Funguje jako nosič pro aromatické látky, a to nejen z paprik, ale také z přidaného koření. Takto připravené papriky mohou být nejen chuťovkou na dlouhé zimní večery, ale jedná se zároveň o skvělý doplněk mnoha pokrmů, jako jsou saláty, těstoviny, anebo různé sendviče.

Pokud použijete na nakládání paprik olej, dosáhnete nejlepší koncentrace všech chutí a zdraví prospěšných látek. Zdroj: shutterstock.com

Zásoba na zimu

Nakládané papriky jsou nejen chutné, ale také zdravé. Obsahují užitečné vitamíny A, C, E a K a zároveň jsou poměrně bohaté na antioxidanty, které chrání náš organismus před poškozením volnými radikály.

Babiččiny papriky

Očištěné a pokrájené papriky rozmístěte na plech předem vyložený pečicím papírem, vložte je do trouby a pečte v troubě vyhřáté na 150 °C, dokud nejsou měkké. Pokud by se vám stalo, že slupka lehce zhnědne až zčerná, není to na škodu. Ve chvíli, kdy jsou papriky upečené, vložte je do sáčku a uzavřete ho. Díky tomu se papriky zapaří a půjdou vám během 15 minut velice snadno oloupat. Pak je nechte vychladnout.

Olejová zálivka

Do kvalitního olivového oleje dejte trochu čerstvých či sušených bylinek, velice chutnou kombinací je rozmarýn a tymián. Pokud budete mít k dispozici bylinky čerstvé, můžeme je buď rozmixovat nebo posekat a při vkládání do sklenice je rozmístit mezi papriky. Budou nejen dekoračním prvkem, ale velmi příjemně podpoří celkové aroma nakládaných paprik.

Můžete využít různé druhy paprik. Zdroj: shutterstock.com

Sterilizace není nutná

Sklenice nemusíme konzervovat. V případě, že používáte sklenice s kvalitním a těsným uzávěrem, nemusíte se obávat, že by se nakládané papriky zkazily. Tuto delikatesu skladujte pro delší trvanlivost nejlépe v lednici. Vydrží vám takto uskladněné až celé tři měsíce, ale to už možná budete vyrábět další, protože uvidíte, že doma podezřele rychle mizí.

