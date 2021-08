Nejlahodnější a nejjednodušší recept na rajčata naložená v oleji

Sezóna rajčat je v plném proudu a pokud nevíte, co si s touto voňanou červenou lahůdkou počít, tak je naložte do oleje. Můžete je v zimě použít do těstovin či jiných zajímavých receptů. Jak si tuto sezónní záležitost připravit? Přinášíme vám recept na dokonalá sušená rajčata naložená do bylinkového oleje.

Pokud jste se rozhodli sušit rajčata, měli byste si k tomu vybrat velké masité kousky, které obsahují méně vody. Také dbejte na to, aby plody byly pevné a neměly žádné kazy. Pokud byste se inspirovali Itálií, sušíte je venku na sluníčku, ale protože u nás toho slunečního svitu tolik není, musí se u nás sušit jinak. Lze to udělat v troubě, sušičce na ovoce a následně plody dosušit na slunci.

Nejprve rajčata umyjte, odstopkujte, osušte a rozkrojte na půlky. Pomocí lžičky vyberte semínka a odstraňte slupky. Každou půlku několikrát propíchněte vidličkou. Pak je posolte, polijte olivovým olejem a nechte hodinu zavadnout.

Sušit můžete v troubě či sušičce

Pokud je budete sušit v troubě, dejte na plech pečící papír. Nastavte ji na 90 stupňů, ideálně na horkovzduch, který sušení urychlí. Sušení bude trvat kolem deseti hodin. Troubu musíte nechat trošku pootevřenou, aby měla kudy odcházet vlhkost.

Dobře usušená rajčata by rozhodně neměla být tvrdá a lehce lámavá, ale vláčná. Nechte je vychladnout a dejte do uzavíratelných krabiček, aby na ně nemohl vzduch. Dále by měly být v místnosti, kde je nižší teplota.

Poté naložte rajčata do oleje podle následujícího receptu.

Suroviny:

česnek

sůl

rajče

chilli paprička

olivový olej

sušené bylinky

Postup:

Usušená rajčata si připravíme a k nim přidáme další suroviny na nakládání.

Naložte rajčata do olivového oleje

Česnek oloupeme a nakrájíme na plátky. Chilli papričky můžeme zbavit semínek a nakrájet na kolečka, ale klidně je můžeme použít i celé, případně je v receptu vynechat.

Do čisté a suché sklenice napěchujeme vrstvu sušených rajčat, posypeme česnekem a bylinkami, znovu dáme rajčata a znovu bylinky s česnekem. Takto postupujeme, dokud máme suroviny a není naplněná celá sklenice. Rajčata zalijeme olivovým olejem tak, aby byla ponořená. Sklenici uzavřeme.

Naložená rajčata necháme pár dní proležet, aby nasákla olej a chuť bylinek. Pak je používáme do salátů, těstovin, na pizzu a do dalších receptů italské kuchyně.