Postup krok za krokem, jak naložit zelí, aby se nekazilo a nechytilo plíseň

Zelí je levný a skvělý zdroj vitaminů. Využijte toho a naložte si ho na zimu! Je to snadné.

Kysané zelí je takový lidový všelék, ale jeho účinky se zabývá i věda. V jedné hlávce najdete tolik přínosných látek, že vám nebudou stačit ani písmenka.

Pro pořádek vyjmenujeme alespoň ty nejdůležitější: vitamin C, vitamin K, vitamin B a minerály (draslík, vápník, fosfor, síra, hořčík nebo fluor). Pravidelná konzumace kvašeného zelí vám pomůže s tvorbou krve a hormonů. Navíc můžete kysané zelí použít jako životabudič proti únavě. Pomáhá snižovat krevní tlak a zároveň vám vyčistí střeva od toxinů a dalších jedovatých látek. Není divu, že kysané zelí bylo v historii oblíbené hlavně u námořníků, které chránilo před kurdějemi. Historici dokonce tvrdí, že nebýt kysaného zelí, Kolumbus by neobjevil Ameriku.

Kysané zelí bylo důležitým zdrojem vitamínů i pro mořeplavce. Zdroj: Profimedia

Jak naložit zelí

Kysané zelí je zkrátka věc, kterou byste měli mít doma. Můžete si ho koupit v obchodě, ale nejlepší je to, které si vyrobíte sami. Kupte si levné hlávky bílého zelí (nejlepší jsou pozdní odrůdy, označované jako „krouhárenské). Odstraňte z nich svrchní listy, které bývají ovadlé nebo popraskané. Velkým nožem je rozřízněte na čtvrtky a odstraňte z nich košťál.

A pak se pusťte do krouhání. Každý kus nakrájejte nebo krouhejte vertikálně (pokud nechcete mít obří nudličky, tak čtvrtku ještě překrojte napůl). Zeleninu můžete zpracovávat ručně, ale také v kuchyňském robotu. Pozor! Pokud si povoláte na pomoc stroj, dávejte do něj menší kusy, aby se zbytečně nezasekl.

Zelí krájejte vertikálně, na nudličky. Zdroj: Profimedia

Příprava, kořenění, sešlapávání

Krouhanku nasypte do většího lavoru a promíchejte ji s kmínem a solí (na 1 kg zelí použijte 15 – 20 g soli). Pokud chcete, můžete přidat i česnek, feferonky, kopr, hořčičné semínko nebo jablko. Vzniklou masu „udusejte“ pomocí ručního tlouku, ale nejlepší je, když ji sešlapete čistými chodidly. Díky tomu ze zelí vytěsníte vzduch a uvolníte buněčnou šťávu. Tekutinu postupně odebírejte, ale jen tak, aby zelí bylo stále potopené. Máte hotovo? Zelí napěchujte do kameninových hrnců (seženete je běžně v domácích potřebách) a zatěžkejte čistým kamenem.

Do přípravy nakládaného zelí můžete zapojit celou rodinu. Zdroj: Profimedia

Skladování a kvašení

Zelí nechte kvasit při teplotě 15° C až 20 °C po dobu 4 až 8 dnů. Pak nádobu přemístěte do chladnější místnosti pod 15 °C a nechte dokvasit 4 až 6 týdnů. Během té doby ho průběžně kontrolujte, jestli je dostatečně potopené. Zjistili jste, že tekutina chybí? Dolijte ji 2 % vychladlým solným roztokem, který si připravíte tak, že svaříte 20 g soli a 1 l vody. Vykvašené zelí přeskladněte do chladné místnosti nebo sklepa a pravidelně ho kontrolujte, zda je stále „pod vodou“. Výborné je například ke kachně, bramborákům nebo do zelňačky.

