Jak správně nařezat a opéct špekáček. Takhle to dělá Mistr Málek. Podívejte

Opékáte špekáčky jen tak v mřížce? Nařezáváte je ze všech stran, anebo jen jejich konce? Podívejte, co radí ostřílení řezníci i kuchaři.

Jednoduché a elegantní naříznutí špekáčku

Je způsob, jak nařezat špekáčky, důležitý, nebo ne? Záleží na chuti každého. Mnozí jsou schopni slupnout špekáček jen tak, a což teprve na kolečka nakrájený s octem a cibulí. Prostě a jednoduše se špekáčkem můžete naložit všelijak. Opékání špekáčků i jejich nařezání můžete udělat tak, jak jste zvyklí, nebo si nechat poradit od profíků.

O bezvadný - a hlavně úplně jednoduchý - způsob se podělil také autor videa z kanálu Milujeme dobré maso. Tohle zvládne opravdu každý, špekáček se díky řezu chutně propeče a snadněji se s ním manipuluje i na talíři. Podívejte se ve videu:

Obyčejné, ale poctivé a pořádně špekaté

Špekáčky od mistra Málka i to, jak s nimi správně naložit, vám ukáže Starej Fotr. Podívejte, jak výběrové špekáčky z masa a sádla úžasně vypadají díky poctivé práci i použití kvalitních surovin. Chcete-li si totiž pochutnat, nic není důležitější než kvalita masného výrobku. Ohněm ani řezem špatný špekáček nedožene chuť poctivého masného výrobku:

Opékání a řezání špekáčků a klobás

Ke špekáčkům jednoznačně patří oheň. Můžete je péct, smažit nebo grilovat, ale vůně ohně přece jen dá jídlu nezaměnitelné a nepřekonatelné aroma. Nikdy nezatápějte dřevem namořeným chemikáliemi, dřevem se zbytky různých nátěrů nebo dokonce plasty a PET lahvemi. Tyto materiály nejenže nepatří do ohně, ale v žádném případě by na takovém táboráku nemělo být připravováno jídlo. Pro pomalejší a rovnoměrné propečení jsou nejvhodnější jen mírný oheň nebo pouze žhnoucí polena.

K opékání špekáčků budete muset sehnat dobrý prut nebo vidličku. Pokud nechcete trávit čas otáčením špekáčků nad plameny, opatřete si jednoduchý rošt. K dostání je třeba dvojitý uzavíratelný rošt na grilování. Je vlastně plochou klecí, do které uzeniny vložíte, uzavřete a díky dlouhé rukojeti můžete otáčet ze strany na stranu.

Další disciplínou patřící k opékání špekáčků je způsob jejich nařezání. Mřížky, rohy, proužky, dokonce hvězdy můžete nařezat podle vašich představ. Naříznutím pomůžete dobrému prohřátí, opečení i vytečení tuku.

Rohy špekáčku - čili rozříznutí konce pochutiny do kříže - je vhodné vést až do jedné třetiny špekáčku z každé strany, ale záleží to také na prutu nebo vidlici, kterou budete špekáček propichovat.

Dlouhé klobásky můžete rozřízout po celé jejich délce do spirály okolo prutu. Zdroj: Profimedia

Častým způsobem naříznutí je kontinuální řez po obvodu klobásy ve tvaru spirály. Hodí se pro dlouhé a tenčí špekáčky nebo klobásy. Díky tomuto řezu jsou krásně propečené v celé svojí délce.