Chytré triky, jak prakticky a vtipně nařezat špekáček na opékání

Léto a opékání špekáčků prostě patří k sobě. Jak je nařezat, aby vašeho „buřta" každý u táboráku obdivoval?

Jaký špekáček koupit?

Kvalitní a bezstarostné opékání začíná již v obchodě. Chutný špekáček, který se nerozpadne po prvním zářezu, je základ. Proto vybírejte takový produkt, jež má více masa a méně látek jen tak „do počtu", jako jsou škroby, barviva, zvýrazňovače chuti a stabilizátory. I když mají být špekáčky tučné, počítejte s tím, že spousta tuku nad ohněm vyteče a vám zbude jen tvrdá slupka. Správný špekáček by tak měl obsahovat 70 % masa, 20 % špeku a 10 % vody, sádla a koření.

Jak špekáček opéct?

Buřt se neopéká v ohni ani v kouři, ale v proudu horkého vzduchu. Zabráníte tak výraznému spečení a zčernání masa. Špekáček udržujte ve výšce cca 10 cm nad plameny. Používejte pouze přírodní dřevo. Vyhněte se dřevotřísce, lakovanému nebo jinak chemicky ošetřenému. Chutnou večeři poskytne dřevo z listnatých stromů.

Buřt se neopéká v ohni ani v kouři, ale v proudu horkého vzduchu. Zdroj: Profimedia

Jak špekáček nařezat?

Chcete u táboráku ohromit neobvyklým a vtipným špekáčkem? Stačí ho nařezat trochu jinak, než jsme zvyklí. Vždy používejte dobře naostřený nůž, abyste maso zbytečně netrhali.

Přeříznutý špekáček

Pokud milujete pěkně propečený buřt a křupavé rohy, bude tento způsob naříznutí to pravé. Špekáček si vložte mezi prsty a do druhé ruky si vezměte nůž. Začnete od špičky a pokračujte podélně, jako byste ho chtěli překrojit napůl. Řez však veďte pouze půl centimetru do hloubky. Druhé naříznutí proveďte do kříže.

Ježek bez klece

Máte-li rádi Rychlé šípy, inspirujete se jejich příběhem a vytvarujte si ze špekáčku ježka. Stačí, když ho naříznete do mřížky. U tohoto stylu si však dávejte pozor, abyste buřt opékali přímo nad ohněm, aby vám vzniklé obdélníky nezčernaly. Klacek zapíchněte skrz špičky.

Léto a opékání špekáčků prostě patří k sobě. Zdroj: Profimedia

Kytice

Opečte své drahé polovičce špekáček do tvaru kytice. Špekáčky nařízněte třemi tahy do hloubky cca 2-3 cm. Při opékání se krásně rozevřou.

Spirála

Kdo má rád kulaté tvary, tomu se bude líbit tento způsob přípravy. Buřt nařízněte po celé ploše tak, abyste na něm vytvořili spirálu. Klacek zapíchněte skrz špičky, střed je totiž oslabený.

Na námořníka

Máte v rodině vodáka nebo námořníka? Naučte ho speciální pruhované krájení. Stačí, když svůj špekáček rozřízne podélně do pruhů. I tento buřt dejte na klacek „na výšku". Nezlomí se a nespadne do ohně.