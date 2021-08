Jak nasušit křížaly? Je důležité se vyvarovat několika klasických chyb

Chcete mít doma zdravé mlsání a nahradit nezdravé brambůrky a chipsy? Využijte nadbytečných jablek, která se nedají uskladnit a mají třeba nějaké vady na kráse! Udělejte si křížaly, které pravidelně dělaly už naše babičky. Prozradíme vám, jak je správně nasušit, aby byly top.

Sušení ovoce má dlouholetou tradici a zároveň je to opravdu zdravá metoda, jak uchovat dozrálé plody pro pozdější využití. Podstatou je vlastně snížit v plodech obsah volné vody z původních více než osmdesáti na zhruba pět až osm procent. Velkou výhodou je, že k tomuto způsobu uchování plodů není třeba používat žádné další konzervační prostředky. Další velkou předností je, že nedostatek vody spolehlivě znemožní v sušených plodech rozmnožování nežádoucích mikroorganismů. Zároveň se snižuje také hmotnost, což má vliv na následné skladování.

Fantazii se meze nekladou, sušit lze ledacos

Křížaly jsou sušené stroužky, plátky nebo půlky různých druhů ovoce. Neobsahují žádné konzervační látky a dodají energii. A hlavně? Obsahují jen pár kalorií. Nejpopulárnější jsou ty jablečné, ale v chuti nezůstanou pozadu ani sušené hrušky, meruňky, broskve, švestky či hrozny. A jen tak pro zajímavost, ať víte, sušené plátky hrušek se nazývají „štěpány“. Plody by měly být vždy zralé, ideálně s vyšším obsahem cukru. Moučná jablka pro sušení vhodná nejsou, křížaly snadno praskají a lámou se.

Plody rozpulte, zbavte jádřinců a nakrájejte na tenké plátky, silné maximálně 5 mm. Zdroj: profimedia.cz

Čeho se vyvarovat a na co si dát pozor

Správně usušené křížaly by měly být vždy pružné a hlavně by se neměly lámat. A jedinou barvu, kterou by měly mít je svěže hnědožlutá. Tmavé zbarvení signalizuje přesušení a snižuje kvalitu křížal.

Na správném sušení záleží

Máte na výběr z několika možností a záleží na vašich možnostech a chuti, který způsob si vyberete, a bude zrovna vám vyhovovat. Křížaly je možné sušit v moderních a praktických sušičkách na ovoce nebo v ideálním případě i zavěšené na slunečném a dostatečně vzdušném místě. Jestliže máte doma radiátory ústředního topení, můžete je na vhodném pokladu sušit na nich. Stačí nakrájené ovoce poklást na tácek, pečící papír či plátýnko. Někdo dává přednost i klasické elektrické či sporákové troubě.

Bezchybná a pečlivá příprava

Jablka nebo jiné ovoce nejprve pečlivě omyjte pod tekoucí vodou. Plody můžete oloupat, ale někdo je má raději se slupkou. Je to na vás a vaší chuti. Potom plody rozpulte, zbavte jádřinců a nakrájejte na tenké plátky, silné maximálně 5 mm. Pokud budete sušit křížaly v troubě, tak jestli to bude možné, volte raději elektrickou. Plech pokryjte pečícím papírem a rozložte na něj plátky nakrájeného ovoce. Jednotlivé kousky pokládejte jeden vedle druhého, nikoliv ve vrstvách.

Křížaly jsou správně usušené tehdy, když plátek jablka ztratí svou pružnost. Zdroj: profimedia.cz

A jde se sušit

Nastavte si nejprve nižší teplotu kolem 50 až 60 °C a ve chvíli, kdy plátky ovoce začínají sesychat, zvyšte ji na 70 °C. Následně ovoce otočte a dosušte při 60 °C. Křížaly jsou správně usušené tehdy, když plátek jablka ztratí svou pružnost. Jestliže budete používat sušičku na ovoce, rozložte plátky na jednotlivé rošty v patrech nad sebou. Sušení vám potrvá přibližně 6 až 8 hodin. U klasické trouby to může být i déle.

Nepodceňte kvalitní skladování

Jakmile budete mít křížaly hotové, nechte je dostatečně vychladnout. Pak už jen stačí vložit je do předem připravených čistých nádob s víčkem a umístit je na dostatečně suché, tmavé a chladné místo. Ideální je chladnější špajz s teplotou, která nepřesahuje 15 °C. Uskladněné křížaly pravidelně kontrolujte, protože kdyby náhodou nebyly dostatečně usušené, mohla by se na nich objevit plíseň a museli byste vyhodit celou dávku.

