Úžasný trik, jak pomocí uříznuté PET láhve nazdobit dort jako profesionál

Málokoho by napadlo, jak účinně se dá využít obyčejná pet lahev při pečení dortu. Nápadů je zde celá škála, a navíc můžete přijít i na nějaké vlastní. Můžete využít především netradičního tvaru petky, zejména drážek jejího dna, které povýší váš dort na umělecké dílo.

Při přípravě dortu postupujete klasicky – tedy vyrobíte nebo koupíte korpus. Ten je možný vyrobit podle jakéhokoli receptu, v oblibě u dětí jsou korpusy z rozdrcených kakaových nebo čokoládových sušenek, které lze roztlouct nebo jemně nadrobit a vystlat nimi dno pečicí formy.

Na video se podívejte zde:

Pak stačí jen odříznout pet lahev zhruba ve třetině ode dna, nožem nebo ostrými nůžkami. Pet lahev poté umístíme na korpus, do středu formy. V hrnci zatím uvaříme krém, ideální je zvolit dvě barvy, třeba ty klasické – čokoládový a vanilkový, aby dort hrál více odstíny. Krémy dobře rozšleháme a pomalu lijeme na připravené dno pet lahve tak, aby krém nebo řiší těsto stékaly do formy přes jedinečný tvar dna plastové lahve.

PET lahev snadno rozstřihneme nůžkami. Zdroj: Olya Detry / Shutterstock.com

Díky typickým „prohlubním“ na dně obyčejné petky tak krémy nebo tekutější těsta stékají do formy v pravidelných tvarech a vytvářejí květinu nebo hvězdu. Dvě barevné vrstvy se tak překrývají a vytvářejí naprosto úchvatné obrazce. Celý postup opakujeme několikrát, kdy pravidelně střídáme obě barvy krémů nebo těst. Samozřejmě je možné použít i více barev a chutí – zde je prostor pro vaši fantazii.

Díky PET lahvi bude mít nepečený dort zajímavou texturu. Zdroj: shutterstock

Když je forma naplněna pod okraj, aby dort nevytekl z formy, pet lahev ze středu formy vyjmeme. To lze jednoduše, aniž bychom poškodili vytvořený vzor. Do místa po lahvi ještě doplníme opět na střídačku zbytky krémů nebo těst, takže květina dostane krásný barevný střed. Poté dort můžeme ještě dozdobit tak, že jeho povrch špejlí rozdělíme na osm dílků, stačí pouze na povrchu. Nepečený dort uložíme na hodinu do lednice, pečený upečeme v troubě běžným způsobem.

Ať už se rozhodnete pro dort pečený nebo nepečený, bude vypadat jako od profesionála, protože díky pet lahvi bude nádherně mramorovaně žíhaný. A to nejen zvenku, ale i uvnitř.

Pokud chcete přes PET lahev nalévat těsto do pečicí formy, musí být řidší konzistence. Zdroj: Shutterstock

Lze tak vytvořit třeba i cheesecake, kdy je možné do těla dortu přidat libovolné ovoce. Fantazii se ani zde meze nekladou. Vynikající jsou meruňky, třesně nebo jahody. Když po vychladnutí studený dort rozkrojíte, v jeho žíhané struktuře bude ovoce vypadat překrásně.

Kompotované ovoce by pak dodalo dortu ještě na šťavnatosti. Stejně tak je možné využít trik s pet lahví i pro dorty pečené v troubě, jen nezapomeňte petku před pečením vyndat!

Zdroje: www.youtube.com, www.toprecepty.cz