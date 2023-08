2 fantasticky snadné triky, jak jednoduše nazdobit dort jako profík. Podívejte

Chystáte se na oslavu, překvapil vás něčí svátek nebo jen plánujete letní slavnost u vás na zahradě a hledáte inspiraci, jak nazdobit dort? Skvělých nápadů je celý seznam a určitě se vám budou některé hodit.

Jednoduché zdobení dortu a zákusků čokoládou

Na internetu kolují videa zručných cukrářů o jejichž výtvorech se nám skutečně může jen zdát. Někdy ale používají jednoduché triky, které zvládne každý. Nebojte se vyzkoušet něco netradičního a oslňte hosty dortem dekorovaným čokoládou, fondánem nebo květinami. Všechny tyto zákusky jistě sklidí úspěch.

Máte-li v ledničce smetanu a v šuplíku čokoládu, neváhejte a připravte ganache na dort zdobený stékající čokoládo smetanovou plevou. Jak na to, vám poradí Roman Paulus v Kuchyni Lidlu. Je to rychlovka s krásným efektem.

Abstraktní čokoláda

Máte-li dobrou čokoládu a žádné vlohy pro jakékoli ruční práce, nebojte se, jste zachráněni. Abstraktně pojatá dekorace z čokolády se vždycky povede, hlavně pokud je dort světlý a barva čokolády bude s dortem kontrastovat.

Na tvorbu abstraktních mřížek, srdíček, hvězd, stromečků nebo čehokoli, co vás napadne budete potřebovat rovný tác, který se vám vejde do mrazáku. Na tácek položte pečicí papír a ohřejte vodu v rychlovarné konvici. Horkou vodu nalijte do hrnku, do něj ložte tabulku čokolády v obalu a počkejte až se čokoláda úplně rozpustí. Vyjměte čokoládu z horké lázně, odstřihněte jen velmi malý kousek rožku, a tak vám vznikne zdobítko.

Horkou čokoládou malujte na pečicí papír různé tvary. Počítejte s tím, že se možná později rozlomí. Menší kompaktnější budou držet lépe, abstraktní stříkance se možná polámou, ale i tak jsou efektní. Stříkané obrazce z čokolády nechejte v mrazáku pořádně vychladit, po zmrznutí je jednoduše sloupnete z pečicího papíru a položíte nebo zapíchnete do dortu. Pokud má dort krém i z boku, čokoládové tvary lehce nalepíte i dokola.

Větší puntík s dvěma menšími a je na světě čokoládové logo slavného Mickey Mouse! Zdroj: Profimedia

Zdobení fondánem a jedlé květy

Už dlouho se chystáte na zdobení fondánem, ale pořád se nějak nemáte k tomu použít ho? Podívejte se, jak se to dělá. Několik triků i dobrých rad vám prozradí ve videopříspěvku Dr. Oetker Česká republika. V krátkém videu uvidíte, jak fondán nebo marcipán připravit na potahování dortu i jak vytvořit jednoduché kvítky ze zbytku materiálu.

Pro ty, kteří si nechtějí hrát s fondánem ani marcipánovými květinami je tu něco jiného a stejně krásného. Upečte dort se vším všudy a věnujte čas světlému krému, kterým celý moučník potřete. Pak zajděte do zahrady a mrkněte se, co všechno se tam dá najít!

Proč hledat na zahradě? No proto, že spousta květů je jedlá. Pokud budete servírovat dort pro všechny ve stejném čase a můžete si dovolit zdobit jej jen chvíli před tím, nebojte se ani jedlých květů. Nic není tak krásné jako živé barevné jedlé květy. Můžete použít okvětní plátky růží, jednotlivé kvítky levandulí nebo šalvěje, nádherné jsou i macešky nebo sedmikrásky. Zdobení květinami není jen vtipnou dekorací. Je opravdu nádherné. Posuďte sami!

Jednoduchý a nádherný dortík s květy violek. Zdroj: aldisOsins / Shutterstock

