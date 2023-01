Jak nerozvařit knedlíky: Moje babička je uměla skvělé, měla jednoduché triky

Jsou vděčnou a oblíbenou přílohou. Hodí se k omáčkám i pečenému masu. Když se polijí masovým výpekem, nestačí jeden kousek, ale budete si chtít přidat další a další. Řeč je o nadýchaných knedlících. Jejich příprava není složitá, ale chybička se vloudit může. Vyzkoušejte babiččin recept na knedlík, který rozhodně nerozvaříte a zbytek rodiny vás prohlásí za hvězdu.

Knedlíky mají skutečně mnohostranné využití a jsou velmi oblíbenou přílohou. Nejen kvůli chuti, ale také jsou velmi nenáročné na ingredience, protože mouku a pár základních surovin máme doma vždy po ruce. Přesto občas v hospodyňkách jejich příprava vzbuzuje obavy. Kvásek nemusí správně vzejít, někdy se knedlíky rozvaří, jindy se zase srazí. Není to nic neobvyklého a stávalo se to i našim babičkám. Proto měly své vychytávky, aby se knedlíky povedly vždy a postupy tak vypilovaly k dokonalosti.

Základem většiny knedlíků je kynuté těsto. Zdroj: shutterstock

Proti rozvaření knedlíků pomohou šátek nebo ocet

Pokud se vám vaření knedlíků ve vodě nedaří, zkuste vodu vyměnit za vodní páru. Ostatně na šátku umístěném nad vroucí vodou v hrnci se dělávaly ty nejlepší ovocné plněné knedlíky. Dnes si můžete pomoci napařovacím sítem nebo děrovaným hrncem.

Jako skvělý ochránce proti rozvaření knedlíků funguje i ocet. Ten se přidává přímo do vody, ve které knedlíky chcete vařit. Možná vás to překvapí, ale pokud chcete zůstat věrni vaření knedlíků klasicky ve vodě, proti rozvaření přílohy pomůže i malý trik s moukou. Stačí přidat lžíci mouky do vroucí vody, z mouky se uvolní škrob, díky němuž se knedlík zatáhne a nerozvaří se.

Zkuste přidat do vody lžíci mouky, nebo octa, pak se knedlík určitě nerozvaří. Zdroj: shutterstock

Nejlepší recept na dokonalý knedlík



Zkusit můžete i osvědčený recept. Přesný návod najdete zde na videu:

Do mísy prosejte 300 gramů hrubé mouky. Stranou si odsypte ještě 100 gramů na později. Zalijte 150 mililitry teplé, ale ne vařící vody a přisypejte 2 zarovnané lžičky sušeného droždí. Dejte pozor na to, aby byla voda opravdu spíše vlažná, kvasnice by horká voda mohla zničit a kvásek by nevzešel.

Zasypejte lžičkou cukru, aby mělo droždí motivaci začít pracovat. Dejte mu chvilku času, jakmile uvidíte, že vyskakují bublinky, přidejte do směsi jedno velké vejce pokojové teploty a půl lžičky soli. Vypracujte těsto a podle potřeby dosypte trochu mouky. Pozor, neměli byste přisypat víc, než 100 gramů. Jinak by byly knedlíky tuhé. Vypracujte hladké těsto, buď ručně, nebo použijte robota s hákovým nástavcem. Těsto hněťte alespoň deset minut, aby se uvolnil lepek. Jakmile je hotovo, přikryjte těsto utěrkou a nechte na teplém místě vykynout. Vykynuté těsto přesuňte na vál, vypracujte rukama a vytvarujte šišky, mezitím si připravte vodu do kastrolu. Knedlíky vhoďte do vroucí neosolené vody a vařte přiklopené pokličkou 17 minut bez otáčení. Až knedlík vyndáte na pracovní plochu, nezapomeňte jej propíchat špejlí nebo vidličkou, aby z něj vyšla pára.

