Jak nerozvařit knedlíky: Vyzkoušejte trik se lžící octa

Bramborový knedlík je naprostý základ české kuchyně, ne vždy se ho ovšem podaří udělat podle představ. Do bramborového knedlíku se dává jen pár surovin a i přesto se dá jednoduše zkazit. Přečtěte si jednoduché kroky, jak docílit toho, aby se vám nerozvařil a pochutnali jste si na něm, jak od babičky.

Brambory

U bramborových knedlíků je důležitý podíl brambor vzhledem ke krupičce, čím více bude brambor tím více bude knedlík nadýchanější. Dávejte si pozor ale na příliš málo krupičky, to by zase způsobilo to, že se knedlík rozvaří, jako naprosté minimum krupičky se doporučuje 400 g na 1000 g oloupaných, uvařených a vystydlých brambor. Pokud dáte krupičky více, připravte se na to, že knedlík bude hutnější. Pro dělání knedlíků se doporučují studené brambory, za tepla musíte pracovat s těstem opravdu velmi rychle. Při větším množství nestihnete rychle zpracovat a těsto zřídne. Pokud potřebujete na všechno dost času, jděte na to s bramborami pořádně vychladlými přes noc.

Vejce

Na kilo brambor počítejte s jedním vejcem, na menší množství musíte vajíčko rozkvedlat a odlít do těsta jen poměrnou část. Vejce je v těstu opravdu důležité, protože ho pojí.

Škrob

Bramborový škrob dokáže vylepšit horší kvalitu brambor. Pro dělání knedlíků se doporučuje použít zejména varný typ brambor A. Škrob můžete přidat do těsta i jen tak, pro jistotu – pak počítejte s jednou lžící na 1 kg brambor.

Sůl

Solte přiměřeně. Brambory vstřebají soli dost a knedlík by neměl být mdlý. Doporučuje se jedna vrchovatá lžíce soli na kilo brambor.

Bramborový knedlík Zdroj: Profimedia

Tipy na dokonalé knedlíky:

Aby uvařené knedlíky nebyly na povrchu oslizlé, obalte je před vhozením do vody v bramborovém škrobu. Pokud nemáte bramborový škrob, přidejte do vody jednu až dvě polévkové lžíce octa.

Uvařené knedlíky po vytažení z hrnce rychle "opláchněte" pod studenou tekoucí vodou. Na povrchu se zpevní a budou se pak lépe krájet.

Knedlíky položte na kuchyňské prkénko a propíchejte je na několika místech vidličkou. Tímto krokem z nich vyjde pára a nesrazí se.

Vypářené knedlíky krájejte nití nebo ostrým nožem, nůž před každým řezem namočte do vody ve které jste knedlíky vařili.