Jak dělaly naše babičky, že se jim nerozvařily knedlíky? Měly skvělý snadný trik

Knedlíky jsou tradiční národní přílohou a nedají se téměř ničím nahradit. Skvěle se hodí nejen ke guláši, ale i k vepřovým výpečkům se špenátem a samozřejmě i k oblíbené dozlatova upečené kachně se zelím. Přestože je jejich příprava trochu pracnější, udělat si domácí knedlíky stojí vždy za to! A když už se do této činnosti pustíte, je dobré vědět, jak je ve finále nerozvařit.

Odkud a kde se knedlíky vzaly?

Pod názvem knedlík se ve starověku i středověku původně označovaly kuličky či šištičky z nasekaného masa, které se smažily na sádle. Někdy kolem 17. století se začala využívat jako základ i mouka a původně se knedlíky pekly. Počátkem 19. století nebyly knedlíky jako dnes přílohou k masu, ale hlavním jídlem. Postupně vznikaly jejich různé varianty, k jejich výrobě se používala i rýže nebo různé náplně a měly i rozdílné tvary.

Jiný kraj, jiný mrav

Naše české knedlíky mají nejčastěji podobu válce, v Německu můžete vídat především knedlíky kulaté a v Rakousku zase ve stylu noků. Pro Anglii jsou charakteristické tzv. dumplings, které doplňují vývary nebo se podávají polité nejrůznějšími sirupy.

Naše české knedlíky mají nejčastěji podobu válce, v Německu můžete vídat především knedlíky kulaté a v Rakousku zase ve stylu noků. Zdroj: shutterstock.com

Dejte na vychytávky našich babiček

Dáváte přednost kupovaným knedlíkům, protože domácí se vám už několikrát nepovedly? Nevzdávejte to a nezoufejte! Ty domácí jsou vždycky kvalitnější a chutnější. Je to jen o zručnosti a zkušenosti, kterou získáte dostatečnou praxí. A co dělat pro to, aby se vám ve finále knedlíky nerozvařily? Dělaly to už naše babičky. Jednoduše je vařily v páře. A má to i další výhody. Vaše knedlíky budou neodolatelně hebké a nadýchané.

Proč vařit knedlíky v páře?

Je to mnohem jednodušší způsob než vaření ve vodě.

Knedlíky mají o hodně menší tendenci k rozvaření.

Budete mít větší jistotu, že se výsledek povede.

Nemusíte tolik hlídat čas.

Knedlíky mají menší sklony k popraskání.

Povrch není ve výsledku oslizlý, ale suchý a hladký.

Jsou nadýchanější a kypřejší.

Menší spotřeba vody.

Tři základní způsoby, jak vařit knedlíky v páře

Děrované dno hrnce

Vlastníte hrnec na vaření v páře? Pokud ano, jste vybaveni. A když ne, tak na současném trhu je jich k dispozici habaděj. V principu jde vždy o dva hrnce na sobě. Do spodního nalijete vodu, na něj postavíte vrchní, který má ve dně díry, do něj naskládáte knedlíky a přiklopíte poklicí. Tento typ hrnce se vám skvěle hodí i k vaření zeleniny a masa, a navíc si zachovají vzácné vitamíny a minerály.

Klasické napařovací sítko

Další možností je použití klasického napařovacího sítka, které stejně jako při ohřívání knedlíků postavíte na dno kastrolu s vodou. Během vaření přiklopíte pokličkou, aby vzniklá pára neutíkala. Protože mají některé napařováky krátké nožky a vejde se pod ně málo vody, máme pro vás tip! Vezměte alobal a udělejte z něj tři větší koule. Vložte je na dno hrnce, postavte na ně napařovací sítko a nemusíte během vaření dolévat vodu.

Pomocí plátýnka či utěrky

Nevlastníte ani parní hrnec, ani pařáček? Přehoďte přes okraj hrnce s menším množstvím vody čistou utěrku, kterou připevněte za úchyty hrnce provázkem nebo gumičkou. Na utěrku položte syrový knedlík a hrnec přiklopte. V případě, že jsou knedlíky příliš velké a mohly by se na poklici přilepit, použijte namísto ní shora druhý hrnec. Výhodnější je zvolit dostatečně velký hrnec, protože knedlíky při tepelné úpravě výrazně zvětší svůj objem.

Jak na to, aby se vše povedlo

Základem je důkladně připravené těsto a správně zvolený tvar (šišky, válečky, kuličky). Důležité je, aby vaše knedlíky byly přibližně stejně velké. Do hrnce nalijte dostatek vody, mělo by jí tam být tolik, aby se při varu nedotýkala knedlíků. Zbytečně by tak totiž mohla být spodní část knedlíků oslizlá nebo rozvařená. Plotýnku snižte asi na polovinu výkonu, tak aby voda jen mírně pobublávala. Na utěrku, pařáček nebo do napařovacího hrnce vložte knedlíky s dostatečným rozestupem, přiklopte je a vařte. Aby se knedlíky na napařovací sítko nepřilepily, potřete je trochou oleje nebo sádla, dobrou službu vám udělá i pečicí papír.

Vlastníte hrnec na vaření v páře? Pokud ano, jste vybaveni. Zdroj: shutterstock.com

Doba vaření se odvíjí od druhu těsta i velikosti knedlíků. Klasické kynuté potřebují něco kolem 20 až 25 minut, bramborové 15 až 20 min a u plněných postačí přibližně 8 min. Kontrolujte množství vody v hrnci, aby se úplně nevypařila, a to nejlépe před každým vložením nové várky knedlíků. Hotové kynuté knedlíky už většinou nemusíte propichovat, jak bývá zvykem u těch vařených ve vodě. Víte, proč? Těsto totiž při přípravě na páře nenasaje tolik vody, kterou je v opačném případě nutné z těsta propíchnutím vypustit ven.

