Houskový knedlík podle šéfkuchaře: Tenhle nerozvaříte ani kdybyste chtěli

Knedlíky jsou králové české kuchyně. Jejich příprava není na první pohled nijak náročná, ovšem pokazit se může cokoliv. Pak namísto nadýchané přílohy vznikne hmota, která poletí do koše. Zkuste jednoduchý a účinný recept na houskové knedlíky podle šéfkuchaře, garantujeme vám, že tyto knedlíky se povedou vždy!

V našich končinách neodmyslitelně patří jako nejčastější příloha k omáčkám i gulášům. Děláváme je jen tak jako rychlou večeři s vajíčkem a děti milují zase sladké kynuté varianty. Správně, řeč je o knedlíkách. Právě tato příloha má v naší zemi mnohaletou tradici a ve spoustě domácností se bez krásně nadýchaných knedlíků neobejde nedělní oběd.

Knedlíky jsou u nás jednou z nejoblíbenějších příloh. Ke svíčkové omáčce se nic jiného nepodává. Zdroj: shutterstock

Knedlíky z Bavor

I když se může zdát, že knedlíky jsou náš vynález, historie na to má trochu jiný názor. Původem je knedlík, nebo spíše knödel, z Bavor. Zároveň se nejednalo o přílohu, ale na počátku 19. století se jako knödel označovalo hlavní jídlo. Dnes máme variací knedlíků hned několik. Některé jsou jen z mouky a pár ingrediencí navíc. Jiné jsou zase z housek, bylinek a másla.

A jak tedy zadělat na ten nejlepší knedlík? Podívejte se na video. Šéfkuchař Václav Frič vás receptem provede:



Někdo dělá knedlíky z hladké mouky, šéfkuchař ale doporučuje buď hrubou, nebo kombinaci hrubé a polohrubé mouky. Na kilogram mouky je potřeba ještě větší špetka soli. Obojí rovnou nasypejte do mísy robota a promíchejte. Přidejte jedno vejce pokojové teploty, půl kostky čerstvého droždí a půl litru vlažného mléka. Pokud máte mléko z lednice, mírně jej ohřejte. Jakmile jím přelijete droždí, začne krásně pracovat a dělat bubliny. Nezahřejte ale mléko moc, droždí je velmi choulostivé a hodně teplé mléko by celé snažení pokazilo.

Rohlík na kostičky

Do mísy od robota přijde ještě jeden starší rohlík nakrájený na drobné kostičky. Použít samozřejmě můžete i housku. Než kostičky ale do mísy nasypete, počkejte na správný moment. Hák těsto krásně uhněte. Jakmile se hmota začne odlepovat od stěn mísy, přisypte nakrájený rohlík a nechte lehce vmíchat do těsta.

Těsto je potřeba ještě vypracovat ručně. Zdroj: shutterstock

Čas na vodu

Vypracované těsto přikryjte utěrkou a nechte kynout. Bude to trvat půl hodiny až hodinu. Jakmile je nakynuto, připravte si velký hrnec s vodou. Vodu pořádně osolte a přiveďte ji k varu. Vyklopte těsto na pomoučněný vál a rozdělte jej na čtyři stejné části. Z nich vypracujte bochánky a nechte ještě odpočinout. Až pak tvarujte šišky. Šišky by měly ještě trochu nakynout, než je opatrně vložíte do vroucí vodní lázně. Tady je vařte asi 18 minut, v půlce vaření je nezapomeňte otočit. Důležitá rada nakonec. Jakmile knedlíky vyndáte z vody, nezapomeňte je vidličkou nebo špejlí propíchat tak, aby unikla pára a nesrazily se.

Knedlík se dá použít i jako rychlá levná večeře. Ten s vajíčkem je velmi oblíbený. Zdroj: shutterstock

Tip na závěr

Pokud chcete knedlíky podávat až další dny, namísto mléka použijte do těsta vodu. Starší knedlíky z mléka mohou překvapit nakyslou chutí, to se při použití vody nestane.

Zdroje: www.youtube.com, www.novinky.cz, www.dama.cz