Jak nikdy nerozvařit knedlíky: Naše babičky používaly trik s utěrkou

Víte, jak na krásně nadýchané a dobré knedlíky? Vsaďte na ověřený recept a udělejte vše pro to, aby se nemohly rozvařit. Jak a co vše udělat? Zkuste některý z prověřených fíglů.

Milovníci tradiční české kuchyně nedají na knedlíky dopustit. Hodí se nejen ke klasickým omáčkám, ale i ke guláši a vepřovému či kachně se zelím. A nejlepší jsou samozřejmě ty domácí! Máme pro vás pár tipů, aby se vám knedlíky ve výsledku nerozpadly, nerozmočily, neoslizly, ani nerozvařily. Jen s takovými uspějete a sklidíte příjemnou pochvalu.

Knedlíky jsou známé už od starověku

Tato lahůdka je známá už od starověku. Původně šlo o smažené kuličky nebo šišky z mletého masa, ale během 17. století se k jejich přípravě používala i mouka a knedlíky se pekly. V průběhu 19. století se staly hlavním jídlem a byly známé i jejich další varianty z rýže, s náplněmi a v různých tvarech. České knedlíky jsou většinou ve formě většího válce, ale třeba v sousedním Německu jsou tradiční knedlíky kulaté a v Rakousku se jedná spíše o noky.

Nejlepší je vařit knedlíky v páře. Nemusíte nic hlídat, nehrozí vám ani přeteklý hrnec, ani rozvařené knedlíky, které jsou oslizlé. Zdroj: shutterstock.com

Chcete mít knedlíky jak od babičky?

Kdysi bylo vaření knedlíků pro každou hospodyni naprostou rutinou, protože byly častou přílohou klasických omáčkových jídel. V současnosti se vzhledem ke zdravé výživě neobjevují na českých stolech v takové frekvenci a některé mladé kuchařky si proto cení každé dobré rady.

Nejlepší je vařit knedlíky v páře

Vaření knedlíků nemusí být jen boj, mnohem lepší je, když jde o příjemnou zábavu s potěšujícím výsledkem. A to vám zaručeně zajistí úprava v páře. A navíc je to ten nejjednodušší a nejjistější způsob, jak knedlíky připravit. Budete nadšeni, jak je tento způsob triviální a trvá stejně dlouho jako klasické vaření. A další výhody? Nemusíte nic hlídat, nehrozí vám ani přeteklý hrnec, ani rozvařené knedlíky, které jsou oslizlé. Naopak knedlíky budou mít pevný a suchý okraj s nádherně nadýchaným středem.

Použijte klasický pařák

Napařovací sítko bylo kdysi výbavou každé domácnosti, buď pevné nebo skládací. Stačí jej vložit do kastrolu s troškou vody a položit na ně syrové knedlíky. Během vaření hrnec zaklopte pokličkou, aby vám pára zbytečně neunikala. Některé pařáčky mívají krátké nožky a vejde se pod ně poměrně malé množství vody. V tomto případě využijte trik s alobalem a udělejte si z něho 3 nebo 4 pevné koule, kterými napařovací sítko podložíte. Díky tomu se nebudete muset obtěžovat případným doléváním vody.

Trik s plátýnkem či utěrkou

V případě, že nemáte pařák, snadno vám pomůže kus čisté tkaniny. Přehoďte ji přes okraj hrnce s vodou a konce upevněte za uši nádoby. Nakonec do ní vložte syrový knedlík, přiklopte poklicí a nechte vařit ve vzniklé páře.

Parní hrnec

Možná jste šťastnými vlastníky hrnce na vaření v páře. V tom případě máte vyhráno! A když ne, stačí si jej pořídit, protože vám bude skvělým pomocníkem. V principu jde vždy o dva hrnce na sobě. Do vnějšího patří voda a do vnitřního, který je opatřen otvory, vložte knedlíky. Před vařením opět použijte pokličku. Parní hrnec využijete nejen na vaření knedlíků, ale také k vaření masa či zeleniny a zbytečně se nepřipravíte o vzácné vitamíny a minerály.

Jak dlouho knedlíky v páře vařit

Doba vaření se odvíjí od druhu těsta a velikosti knedlíků. Klasické kynuté potřebují něco kolem 20 až 25 minut, bramborové 15 až 20 minut. Jestliže budete vařit víc knedlíků najednou, měly by být přibližně stejně velké. Do hrnce nalijte vždy dostatek vody, ale v žádném případě by se neměla dotýkat knedlíků. Plotýnku snižte asi na polovinu výkonu, aby voda jen mírně pobublávala.

Možná jste šťastnými vlastníky hrnce na vaření v páře. V principu jde vždy o dva hrnce na sobě. Zdroj: shutterstock.com

A další výhoda?

Hotové kynuté knedlíky už nemusíte propichovat, jak bývá zvykem u těch vařených ve vodě. Víte, proč? Protože těsto při přípravě v páře nenasaje tolik vody, kterou je v opačném případě nutné z těsta propíchnutím vypustit ven.

