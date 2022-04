Chytrý japonský způsob, jak nerozvařit rýži: Používají trik s ukazováčkem

Rýže je oblíbenou přílohou k mnoha pokrmům, jenže ne každý ví, jak ji správně uvařit. Jistě, někteří spoléhají už na předvařenou rýži ve varných sáčcích, jejíž přípravu zvládne naprosto každý. Jenže právě už předvařená rýže zdaleka nenabízí tak dobrý chuťový zážitek jako právě sypaná rýže, kterou si od začátku uvaříte sami. Její příprava je ale poněkud náročnější a často se mnohým stává, že rýži zkrátka rozvaří. S pomocí známého asijského triku lze ale tomuto problému snadno předejít!

Na trhu existuje velké množství různých druhů rýže, nejoblíbenějšími typy jsou ale rýže basmati a rýže jasmínová. Ty se totiž dokonale hodí jako příloha k omáčkám nebo k masu. V obchodě je možné je zakoupit jak ve formě rýžového polotovaru v již předvařené podobě ve varných sáčcích, tak i zcela syrové. Spousta lidí dává přednost té první zmíněné variantě, neboť její příprava je o poznání jednodušší. Předvařená rýže se sice povede uvařit každému, ale zdaleka nenabízí tak dobrou a plnou chuť jako rýže, kterou si od píky připravíte sami.

Uvařená dlouhozrnná rýže by měla být krásně nadýchaný, to se ale u polotovarů málokdy stává. Zdroj: profimedia.cz

Sypaná rýže je chutnější a také levnější

Přestože se vaření rýže na první pohled může zdát jako naprosto banální úkol, úplně tomu tak není. Vsadíte-li na již zmíněnou předvařenou rýži, která je již nachystaná ve varných sáčcích, zvládnete ji uvařit bez větších problému. Má to ale jeden problém. Rýže je sice rychle a snadno uvařená, ale je takřka bez chuti a navíc není tak nadýchaná, jak byste si přáli. Pro co nejlepší chuť a také dokonalou lehkost musíte v obchodě zvolit rýži sypanou. Ta se prodává v různě velkých sáčcích. I když je její cena o poznání trochu vyšší, pamatujte na to, že z jednoho sáčku uvaříte tolik rýže, jako byste uvařili ze dvou krabic, které obsahují již předvařenou rýži ve varných sáčcích.

Jak uvařit rýži

Když se rozhodnete připravit si rýži basmati anebo rýži jasmínovou, základem je dobře ji propláchnout. Požadované množství rýže nasypte do cedníku a proplachujte ji studenou vodou tak dlouho, dokud z ní nevypláchnete všechen škrob. Kdyby v rýži zůstal, rýže by se velmi lepila a po uvaření by nadýchaná rozhodně nebyla.

Následně rýži orestujte na olivovém oleji, na másle nebo na přepuštěném másle a zalijte ji vodou.

Rýži před vařením důkladně propláchněte. Zdroj: profimedia.cz

Kolik vody na rýži?

Právě v množství vody bývá leckdy problém. Když jí dáte málo, rýže se během vaření připálí. Když jí dáte hodně, rýže se může rozvařit. Jde tedy o to najít ten nejlepší poměr. Někteří se drží známého pravidla, které hovoří o tom, že na jeden hrnek rýže patří dva hrnky vody. Asiaté to ale dělají jinak. Položí do hrnce ukazováček tak, aby se začátek prstu dotýkal rýže, a nalijí tolik vody, aby její hladina dosahovala k prvnímu kloubu na ukazováčku. S tímto trikem vždy dosáhnete těch nejlepších výsledků.

Rýži vařte s poklicí

Jakmile do hrnce nalijete vodu, rýži osolte, promíchejte a přiklopte poklicí. Stáhněte plamen a nechte ji nerušeně asi 15 minut vařit. Během této doby pokličku neodstraňujte, vypařilo by se poměrně dost vody, kterou rýže potřebuje. Po uplynutí zmíněné doby (anebo doby, která je od výrobce uvedená na obalu), rýži ze sporáku odstraňte a nechte ji ještě asi pět minut v přiklopeném hrnci odpočívat. Nakonec ji načechrejte vidličkou a můžete servírovat.