Co dělat, aby se nesrazila smetana v omáčce: Osvědčené tipy našich babiček

Jemná krémová omáčka s knedlíkem nadchne každého gurmána. Jak při vaření zařídit, aby se vám už nikdy smetana v pokrmech nesrazila? Stačí dodržovat určitá pravidla a zdrcnutou omáčku či polévku už doma neuvidíte!

Chcete rodině naservírovat perfektně připravenou polévku, která svou jemností a lahodnou chutí položí na lopatky i tchýni? Naučte se pár zásad při přípravě a máte vyhráno! Je libo žampionový krém, kulajdu nebo segedín? Ty se bez smetany jen tak neobejdou.

Smetana

Smetana je nejtučnější částí mléka, která se usazuje na jeho povrchu. Vyrábí se bez ochucení, ochucená a kysaná a obsahují různé množství tuku:

smetana do kávy homogenizovaná s obsahem tuku 5,8%

smetana do kávy s obsahem tuku 6%

smetana sladká homogenizovaná s obsahem tuku 11,8%

smetana sladká s obsahem tuku 12%

smetana kysaná s obsahem tuku 12%

pochoutková smetana kysaná s obsahem tuku 16%

krémovitá smetana s obsahem tuku 18%

smetana ke šlehání ochucená s obsahem tuku 32%

smetana ke šlehání s obsahem tuku 33%

lahůdková smetana sladká s obsahem tuku 36%

lahůdková kysaná smetana s obsahem tuku 40%

Smetanu do omáček nikdy nepřidávejte vychlazenou. Zdroj: Kamila Procházková

Smetana na šlehání

Aby bylo možné smetanu ušlehat, měla by obsahovat alespoň 30% tuku. Čím více procent tuku, tím lépe by měla jít šlehačem zahustit. Ale jak jistě víte, ne vždy se to daří. Z diskuzí na internetu můžete zjistit, jaká smetana vám půjde ušlehat nejlépe, lépe řečeno, z jaké firmy. Abyste docílili pevné šlehačky, měli byste šlehat smetanu chladnou, nenechávejte ji na kuchyňské lince zbytečně postávat, raději ji vytáhněte až ve chvíli, kdy už vše budete mít na šlehání připraveno.

Směle ji použijte při zapékání, neboť vysokotučná smetana je tepelně stabilnější než smetana na vaření – ta by se vám mohla vysrážet.

Pro zjemnění polévky či omáčky vysokotučnou smetanu také lze použít, výsledkem bude lahodná a extra jemná chuť. Zkuste si otestovat smetanu na vaření i smetanu na šlehání, rozdíl jistě poznáte (neboť bude docela zásadní) a rozhodnete se, jaká varianta vám více chutná.

Svíčková na smetaně je jedno z českých národních jídel. Zdroj: Profimedia

Zakysaná smetana

„Zakysanka“ se vyrábí fermentací za pomoci bakterií mléčného kvašení. Pro svou navinulou zajímavou chuť je oblíbenou součástí kuchyní po celém světě. V obchodech narazíte na méně tučnou, ale i na kalorickou bombu. Čím více tuku, tím hustější zakysaná smetana je. Naše tělo ji stráví lépe než ostatní nekysané mléčné výrobky.

Použití zakysanky je velice rozmanité, oblíbíte si ji jak ve studené kuchyni s ovocem a zeleninou, tak i v teplé, kde si najde místo opět u omáček a polévek.

Zakysanou smetanu si můžete připravit v pohodlí domova, a to s pomocí citronu, lépe řečeno citronové šťávy. Zajímá vás, jak na to? Tak šup do toho!

Smíchejte ve skleněné misce kelímek smetany na šlehání (250 ml) a jednu lžíci citronové šťávy. Mísu nechte na lince do té doby, než směs zhoustne, to trvá přibližně 20 – 30 minut. Hotovo! Misku přikryjte a uchovávejte v lednici. Čekali jste, že to bude takhle jednoduché?

Zásady při vaření se smetanou

Jak jsme psali výše, ke šlehání je třeba, aby byla smetana chladná. Ale pro přidání smetany do horké polévky musí být smetana ztemperována na pokojovou teplotu!

Druhé pravidlo je také jednoduché a lehce si ho zapamatujete. Než začnete smetanu pomalu přilévat do horké omáčky či polévky, odstavte ji z plamene. Pokrm se po přidání smetany již NESMÍ vařit!

Zakysaná smetana se ve vařícím jídle vždy srazí, s ní dochucujte pokrm nejlépe až na samotném talíři.

Některé kuchařky přidávají do smetany před nalitím do polévky trošku hladké mouky, ale platí i tak pravidlo – už dále nevařit.

Zdroje: www.apetitonline.cz, mlsnavarecka.cz, www.vareni.cz