Jak bleskově připravit houby v trojobalu: Zkuste geniální trik s igeliťákem

Milujete smažené houby v klasickém trojobalu? Pokud zrovna nemáte moc času, máme pro vás super tip, jak je obalit rychle, jednoduše a bez zbytečně ušpiněného nádobí.

Smažené houbové řízky jsou česká klasika, na které si každý rád pochutná. Bohužel jde o pokrm z dost dlouhou přípravou, a to hlavně díky trojobalu. A obzvlášť v momentě, kdy máte tuto pochutinu připravovat pro větší počet strávníků. Ovšem jakmile vyzkoušíte trik s igelitovým sáčkem, budete nadšeni. Podstatně dříve se dostanete k samotnému smažení a následnému servírování na stůl.

Řízky jedině z čerstvě nasbíraných hub

Klasické houbové řízky jsou jedním z nejoblíbenějších pokrmů. Jde o jeden z nejvhodnějších způsobů, jak čerstvě nasbírané houby zpracovat. Zároveň se jedná o poměrně jednoduchý recept, který zvládne i naprostý začátečník. Smažené houby se hodí na talíř nejen s klasickou přílohou, jako jsou vařené brambory, ale dají se pojídat i samotné jako příjemná chuťovka. A to jak teplé, tak i studené.

Častým zlozvykem u krájení hub na smažení je dělat tenké plátky, v domnění, že bude jídla ve výsledku větší množství. Zdroj: Profimedia

Které druhy hub se hodí ke smažení?

Vhodné jsou především pevné a tvrdé kousky, protože mají nejlepší chuť a po usmažení příjemnou křupavost. Stejně tak se i nejlépe obalují, nijak se nerozpadají na kousky a během tepelné úpravy se nerozplizne jejich „konzistence“. Také by se mělo jednat o druhy hub, které nevyžadují delší tepelnou úpravu, aby byly poživatelné a nebylo vám po nich v lepším případě „špatně“.

Nemusíte však sázet jen na hříbky či pevné bedly. K úpravě v trojobalu jsou vhodné například i kozáky, křemenáče, ryzce, masáky a pýchavka obecná. Pokaždé jde o tvrdou houbu se specifickou vůní, a proto není od věci namíchat ke smažení více druhů hub.

Jak houby správně nakrájet

Častým zlozvykem při krájení hub na smažení je dělat tenké plátky, v domnění, že bude jídla ve výsledku větší množství. Opak je pravdou, jídla bude stále stejně, jen ve větším počtu osmažených kousků. Přijdete však o to nejpodstatnější a nejlepší, a to o chuť hub a spíš budete ukusovat strouhanku než houby. Pokud nakrájíte houby na široké plátky, budete jich mít sice méně, ale budou krásně pevné a chuťově naprosto neodolatelné. K dochucení se kromě soli hodí i špetka mletého kmínu, s jehož aroma jsou houby dokonalé.

Jak houby nejlépe obalit

Jestliže vás čeká obalování velkého množství hub, zkuste si tuto zdlouhavou činnost urychlit malým a jednoduchým trikem. Připravte si do jednotlivých igelitových sáčků mouku a strouhanku. Připravené houby vložte nejprve do igeliťáku s moukou a lehce jím zatřeste, houby budou v mžiku omoučněné. Poté je vložte do misky s rozšlehanými vajíčky, a nakonec je vložte do sáčku se strouhankou a opět pár pohyby protřepejte. Mouka i strouhanka se tak dostanou během okamžiku i do špatně přístupných míst. A vy si jistě všimnete podstatné časové úspory.

Ke smaženým pokrmům se všeobecně hodí více sádlo, dosáhnete totiž naprosto delikátní chuti. Zdroj: MarkoBr / Shutterstock.com

Sádlo je lepší než olej

Ke smažení pokrmů se všeobecně hodí více sádlo, dosáhnete totiž naprosto delikátní chuti. A u hub to platí dvojnásob. Pokud dáte přednost oleji, vyberte vždy kvalitní rostlinný. A pokud se smažení ze zdravotních důvodů chcete naprosto vyhnout, upečte houbové řízky v troubě. Stačí houby lehce zakápnout olejem a vložit je do předem rozpálené trouby na 190 °C.

