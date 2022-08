Jak obalit správně řízky: Většina Čechů to neumí a dělá jednu zásadní chybu

Řízky jsou pro Čechy milovaným jídlem. Víte ale, jak je správně obalit? Ano, i obalování řízků má svůj postup, tak se na něj pojďte s námi mrknout!

Učený z nebe nespadl. Toto rčení je velice pravdivé, ať se jedná o cokoliv. Zkušenější kuchtík se nejspíš nad nevědomostí ostatních pozastaví, ale uvědomte si, že i ten nejšpičkovější kuchař kdysi začínal. I s těmi řízky!

Výběr masa

Ten je samozřejmě na vás. Někdo preferuje prorostlou krkovici, jiný kuřecí prsa. Každopádně vybírejte chlazené maso vysoké kvality. Pokud budete řízky připravovat z masa zmraženého, maso bude zbytečně „mokré“ a přebytečnou vlhkost z něj jen tak nedostanete. Čím více vody v masu, tím se strouhanka bude více nadzvedávat a trhat, protože voda, která je v mase obsažena, se na pánvi mění v páru, a ta musí někam uniknout.

S tím souvisí i další důležitý fakt – rozkvedlané vejce, ve kterém řízky obalujete, nenastavujte žádnou další tekutinou. Plno lidí totiž do vajec přikápne trochu mléka, což je opět další nežádoucí kapalina.

Maso na řízky vybírejte kvalitní, obzvlášť to kuřecí, které často dostává extra porci vody navíc. Zdroj: Shutterstock

Mouka? Ano i ne.

V zahraničí se mouka k obalování moc nevyužívá, tam vede styl strouhanka – vejce – strouhanka. My jsme ale s moukou naučení léta letoucí. Má za úkol do sebe nasáknout vlhkost z masa, ano, opět se jedná o přebytečnou vodu, které v mase může být opravdu obrovské množství. S tím se například u kupovaného kuřecího masa v běžném marketu musí předem počítat. Je to smutné, ale je to tak. Mouku na obalení vybírejte spíše polohrubou, klidně i hrubou, protože na ní vejce bude lépe držet a nevznikne na řízku rosolovitý šlem jako při použití mouky hladké.

Strouhanka

Mnoho z nás má strouhanku na řízky ukrytou v nějaké nádobě a vytahuje ji jen při smažení. Strouhanka je povětšinou kupovaná, tím pádem suchá, což znamená, že po obalení okamžitě nasákne vlhkost z vajíčka a při vložení do rozpálené pánve také neskutečné množství oleje. Nejideálnější strouhanka je ta domácí. Použijte na strouhanku cirka 2 – 3 dny staré pečivo. Výsledná strouhanka by měla být vláčná a vždy čerstvá.

Strouhanka by neměla být suchá. Zdroj: Brent Hofacker / Shutterstock.com

Sůl a obalování

Maso naklepejte a osolte, i tak se z masa dostane přebytečná voda. Obalení řízků si nechejte až na poslední chvíli. Určitě se vám stalo, že jste už obaleno měli, do toho zazvonil telefon s tím, že návštěva přijede až za hodinu, protože stojí na dálnici v koloně aut. Maso začne vlhnout, strouhanka také a po usmažení takového řízku je obal zbytečně tvrdý.

Smažte méně řízků a na vidličku zapomeňte

Do rozpáleného tuku na pánev by se nemělo dávat moc řízků najednou. Důvod je prostý – olej se ochladí a do řízků se nasákne příliš oleje. Jestliže jste zvyklí obracet řízky napíchnutím na vidličku a otočením, rychle se to odnaučte, maso tak pustí šťávu a řízky budou vysušené.

Zdroje: www.ekucharka.cz, www.vareni.cz, www.womanonly.cz