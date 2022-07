Jak obalit řízky, aniž byste si obalili i ruce? Dokonalý postup profíků

Obalování řízků patří k těm jednodušším činnostem při vaření. Jednoduchost je ale vykoupena nepořádkem, který po přípravě řízků zůstane nejen na kuchyňské lince, ale také na vašich rukách. Tomu lze ale snadno předejít a zkrátit si úklid po vaření až o několik minut!

Zdroje: youtube.com, svetkreativity.cz, prozeny.cz

Přestože obalování řízků není nijak náročným úkolem, rozhodně je to činnost, kterou ne každý úplně rád vykonává. Jakmile totiž obalíte všechny řízky, nejenže bude pravděpodobně mouka se strouhankou rozsypaná takřka po celé kuchyňské lince, ale vaše ruce budou obalené lepivým těstem, které jde poměrně těžce umýt. Věděli jste ale, že můžete řízky dokonale obalit i bez toho, aniž byste následně museli trávit několik minut u umyvadla?

Obalování řízků bez ušpinění

Jistě, ruce si nemusíte během obalování řízků zašpinit vůbec a můžete použít například kleště, s pomocí kterých pak jen maso přesouváte z mouky do vajíčka a nakonec do strouhanky. Bohužel ale s pomocí kleští nikdy do masa strouhanku dostatečně nenatlačíte, v důsledku čehož pak může při smažení trojobal odpadávat.

Řízek v trojobalu je oblíbeným jídlem české kuchyně. Zdroj: Profimedia

Rozhodně je tedy lepší použít ruce, které jsou na obalování, stejně jako například v případě výroby kynutých těst, vůbec nejlepším nástrojem. Jak ale zajistit, abyste po obalování nemuseli drhnout z prstů a dlaní těsto? Zcela jednoduše.

Klasicky si připravte tři nádoby s moukou, vajíčkem a strouhankou. Jednou rukou budete pracovat s moukou a strouhankou, druhou si pak nechte čistě jen na obalování ve vajíčku. Jednou rukou tedy obalte kousek masa v mouce a přendejte jej do vajíčka. Vystřídejte ruce a dobře obalte řízek v rozšlehaném vajíčku. Tou samou rukou položte do strouhanky a rukou, kterou jste maso obalovali v mouce, jej teď obalte ve strouhance. Jistě, ruce sice nebudou zcela čisté, ale rozhodně je následně postačí jen rychle opláchnout a nebude nutné je nijak drhnout. Na přesný postup se můžete podívat na videu.

Jak správně obalit řízky

Obalování řízků zvládne skutečně každý. Ať už s rukama od trojobalu, nebo bez, vždy je ale lepší držet se několika málo rad, které vaše řízky pozvednou na vyšší úroveň a zajistí ten co možná nejlepší chuťový zážitek.

Mouku z řízků vždy dobře oklepejte, aby jí na mase byla skutečně jen tenoučká vrstva. V opačném případě by mouka řízek zbytečně nafukovala a strávníci by pak mohli u stolu přemýšlet nad tím, zda jedí maso v trojobalu, nebo trojobal s masem. Na druhou stranu strouhanku do masa dobře natlačte, jinak hrozí, že bude během smažení odpadávat.

Řízky pak smažte výhradně v dobře rozpáleném oleji, ideálně na sádle. Pokud by byl tuk příliš studený, trojobal by jej nasákl a řízky by byly šíleně mastné. Při vkládání řízků do pánve také dbejte na to, aby se tuk nedostal na tu stranu masa, která se zrovna nesmaží. Pak by se totiž řízek mohl začít dusit a neosmažil by se správně.

Řízky je třeba vkládat do řádně rozpáleného tuku. Zdroj: Profimedia.CZ

A ještě jedna důležitá rada na závěr. Nikdy si řízky nepřipravujte dopředu. Spousta lidí řízky obalí a pak je vloží do chladničky s tím, že je osmaží až po několika hodinách. Jenže trojbal během té doby z masa vytáhne takřka všechnu šťávu a kromě toho, že pak na pánvi řízky velmi prskají, jsou po upečení nepříjemně suché.