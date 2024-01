Milujete sýry a chcete si je doma uchovat co nejdéle čerstvé? Stačí jen málo! Máme pro vás tipy, jak snadno ochránit sýry před plísní.

Sýry jsou oblíbenou slanou lahůdkou a také se často používají k přípravě mnoha pokrmů. Pokud je chcete mít co nejdelší dobu „fresh“ a v dobré kondici, měli byste se o sýry vždy náležitě postarat a nezanedbat jejich správné skladování. Jinak je vystavíte riziku nežádoucích plísní. Jak tedy přesně na to?

Trvanlivost sýrů je různá

V současnosti můžete na trhu vybírat z nepřeberného množství sýrů s různými tvary a texturami. Každý potřebuje něco trošku jiného, a proto je nelze skladovat zcela stejně. Mezi sýry s nejkratší trvanlivostí mají menší, mírně zrající, měkké a světlé sýry. Neměly by se uchovávat v chladu déle než 20 dní. Zralé sýry příliš dlouho nevydrží, asi po 10 dnech začnou silně zapáchat. Pokud holdujete kozím sýrům, lze je skladovat 1 až 2 měsíce. Nejdéle vydrží ovčí sýry, a to i několik měsíců.

close info www.shutterstock.com zoom_in Sýrům vyhovuje chladné a vlhké prostředí.

Chlad a vlhko

Faktem je, že sýrům vyhovuje chladné a vlhké prostředí. Skladujte je v lednici nejlépe při teplotě 2 až 4 stupně Celsia, v závislosti na konkrétním typu. Sýry vždy ukládejte mimo potraviny se silným zápachem, mohly by později negativně ovlivnit jejich chuť.

Nepřítelem je vzduch

Jedním z úhlavních nepřátel sýra je vzduch. Pokud tedy chcete u sýrů výrazně prodloužit životnost, omezte k nim přístup a působení vzduchu. Tajemství úspěšného skladování spočívá ve správném balení. Můžete využít buď originální obal nebo potravinovou fólii. Při balení buďte vždy opatrní, abyste sýr zbytečně nepromáčkli. Zbytečně by se přehřál a díky tomu i brzy zplesnivěl.

Sokem jsou i bakterie

Přestože se výroba sýrů bez určitých bakterií neobejde, mnohé bakterie z vnějšího prostředí je naopak nebezpečně ohrožují. Proto se vyhýbejte kontaktu se sýrem holýma rukama a pracujte v rukavicích. I když si dobře umyjete ruce, určité množství bakterií na nich vždy zůstane a je častým zdrojem vzniku plísní.

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Pokud chcete u sýrů trvanlivost minimálně zdvojnásobit, přidejte k němu před uskladněním špetku soli.

Tip profesionálů? Sůl a máslo!

Pokud chcete u sýrů trvanlivost minimálně zdvojnásobit, přidejte k němu před uskladněním špetku soli. Šikovným způsobem tak omezíte růst případných škodlivých bakterií, a to bez jakéhokoliv ovlivnění chuti.

Stejně tak můžete využít i osvědčený trik s máslem. Potřete jím lehce kousky sýrů, a to vždy po každém dalším ukrojení. Zabalte do potravinové fólie a uložte do lednice. Ani v tomto případě se nemusíte obávat změny chuti, máslo pouze sýr ochrání před kontaktem se vzduchem, který by jej zbytečně nejen ohrožoval plísní, ale zároveň i vysušoval.

Zdroje: www.everydaycheapskate.com, www.lepsija.cz, www.m.magazinplus.cz