Jak odstranit šupiny z kapra. Naše babičky měly trik s horkou vodou a struhadlem

Ke štědrovečerní večeři patří bramborový salát a ryba. Pokud si nechcete úplně zaneřádit kuchyni, měli byste vědět, jak nejlépe, snadno a rychle kapra očistit od šupin.

Smažený kapr je vánoční klasika, s jehož přípravou těsně souvisí i značně neoblíbené činnosti jako je jeho zabití, vykuchání, a v případě, že jste si nepořídili lysce, tak i odstranění šupin. Máme pro vás pár praktických tipů, jak to udělat čistě a bez zbytečné práce navíc.

Čerstvý kapr bez šupin

Pokud si chcete opravdu užít správnou chuť kapra, měl by být vždy maximálně čerstvý. Ze všeho nejlepší je zabít kapra v den přípravy. Pokud však nepatříte mezi odvážlivce, zařiďte si to již u prodejce, který vám kapra ochotně i vykuchá. Na vás zbude jen kapra zbavit šupin a naporcovat před samotnou úpravou. Pokud si nechcete v kuchyni nadělat nepořádek, pracujte ve vaničce či hlubokém dřezu. Jinak by se mohlo snadno stát, že budete ještě pár dní nacházet šupiny po celé místnosti.

Pokud si chcete opravdu užít správnou chuť kapra, měl by být vždy maximálně čerstvý. Zdroj: shutterstock.com

Existují hned dvě možnosti

Postup k odstranění šupin si můžete vybrat hned ze dvou způsobů. Dá se říct, že jeden je méně pracný, ale je větší riziko šupin po kuchyni, druhý trochu pracnější, ale poměrně čistější. Jen u něj musíte dávat pozor, abyste rybu nerozřezaly skrz naskrz. Tak hurá do toho!

Metoda našich babiček se struhadlem

První možností, jak kapra zbavit šupin, je jejich seškrábání pomocí struhadla. To byl trend našich babiček. V současné době však lze využít i speciální škrabky na ryby, které jsou v běžné nabídce každých domácích potřeb. Pracovat lze i s tupou stranou nože.

Trik s horkou vodou

Práci vám usnadní polití ryby horkou vodou. Kluzký sliz se tak srazí a vám se bude s rybou mnohem lépe pracovat. Vždy je lepší si pak kapra přichytit suchou bavlněnou utěrkou a postupovat při odstraňování šupin od ocasu směrem k hlavě.

Pokud se do toho pustíte hned po zabití a vykuchání kapra, půjde vám to mnohem lépe. Už po pár hodinách by práce byla mnohem úmornější. Počítejte s tím, že šupiny budou létat po celé kuchyni, ale velmi nápomocná je již uvedená hluboká nádoba.

Odstranění šupin z kapra „na košilku"

Jak na to, se podívejte ve videu:

Tato varianta bude vyžadovat trochu soustředění a jistou dávku šikovnosti. Při práci na nůž moc netlačte a buďte opatrní. Princip spočívá v odstranění šupin i s pouzdry, z nichž vyrůstají. Při odřezávání opět postupujte směrem od ocasu k hlavě a nožem opatrně lehkým pohybem nahoru a dolů odřezávejte celý plát šupin tak, aby na rybě zbyla jen čistá kůže. Zbytečně však na nůž netlačte, abyste ho nezařezávali hluboko do masa.

Myslete na to, že je dobré si pár šupinek schovat a dát je na štědrovečerní tabuli každému pod talíř. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Stejně jako v předchozím případě si kapra zabalte do utěrky a postupujte systematicky do té doby, dokud nebude mít ryba jen čistou a suchou kůži. Pak už stačí kapra jen omýt a upravit dle vašeho oblíbeného receptu.

Tip na závěr

Myslete na to, že je dobré si pár šupinek schovat a dát je na štědrovečerní tabuli každému pod talíř. Tu by si pak měl každý dát do peněženky, podle pověry se tak budou u něj držet peníze celý příští rok.

