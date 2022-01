Chytré triky, jak rychle a pohodlně oddělit bílek do žloutku. Znáte je?

Triků, jak oddělit jednoduše bílek od žloutku, je spousta, a dokonce si k tomu můžete pořídit i pomůcky. Jiné už máte dávno doma a možná o tom ani nevíte. Vyzkoušejte, které způsoby oddělení bílku a žloutku vám půjdou nejlépe. Všechno má svá pro i proti.

Zdroje: www.masterclass.com, www.wikihow.cz

Bílek od žloutku oddělíte mnoha způsoby

Možná si říkáte, že je to trochu jednoduché téma, ale divili byste se, kolika lidem se nedaří oddělit žlutek od bílku. Anebo jim například vadí dotýkat se vlhkého obsahu neuvařeného vejce. Každý jsme nějaký, a proto je tu také víc různých způsobů, jak si s bílky a žloutky poradit. Vyzkoušejte některé metody, někdy je to i docela zábavné.

Pamatujte, že nejlépe jde oddělit žloutek z čerstvého vejce, protože je jeho obal pevnější. I bílky z ne zcela čerstvých vajec lze oddělit, ale k protržení žloutku pak dochází častěji. Pokud vám žloutky neustále tečou, možná to není rukama, ale spíš stářím vajec. I to je možné.

Bílek od žloutku oddělíme i bez dalších pomůcek metodou se skořápkami. Zdroj: Dmitrii Pridannikov / Shutterstock.com

Způsoby, jak oddělit bílek od žloutku bez pomůcek

Na tuto práci skutečně není potřeba víc než dvě misky, kam poputují oddělené obsahy vajec a vaše ruce. Ti, kteří nemají v lásce drobné pomůcky, které použijí, jak se říká „jednou za uherský rok“, můžou v klidu natrénovat precizně nejobyčejnější z metod oddělení bílku a žloutku, a to pomocí skořápek či vaší ruky.

Nachystejte si dvě misky a pracujte nad tou, která je určena na bílky. Naklepněte vejce o hranu misky nebo nožem, abyste skořápku jednoduše rozdělili na dvě pěkné půlky. V jedné půlce vám zůstane žloutek, obsah druhé rovnou vyprázdněte do misky. Následně žloutek opatrně přelijte do druhé půlky skořápky, tak abyste měli jen žloutek samotný. To můžete zopakovat, dokud neskončí veškerý bílek v misce. Zůstane vám žloutek ve skořápce a ten pak přemístíte do druhé misky.

Stejně tak můžete pracovat i s vlastní rukou. Pokud neporušíte žloutek během naklepnutí, pak bude pěkně držet tvar a slizovitá hmota bílku se od něj jednoduše oddělí sama. Aby bílek odtekl, musí mít kudy.

Po naklepnutí vylijte celé vejce do své dlaně. Když trošku povolíte prsty, bílek bude mít dost místa, aby odtekl do misky vespod, a na prstech vám zůstane žloutek jako malý vyfouklý balonek.

Bílky proklouznou mezi prsty. Zdroj: Profimedia

S oddělením bílku a žloutku pomohou běžné pomůcky

Stejně tak jako lze bílek nechat vytéci mezi prsty ruky, nápodobně vám pomůže perforovaná lžíce nebo vařečka. Určitě máte doma takovou naběračku či lžíci na vaření, které běžně používáte k vytažení pevných částí potravin z vody, oleje nebo omáčky. Taková lžíce je právě ideální pro oddělení bílku a žloutku. Otvory jsou dostatečně velké na to, aby bílek bez problému odtekl, ale malé pro žloutek.

Vyklepněte vajíčko do perforované lžíce, nechte bílek odtéci do misky pod ní a máte hotovo. Podobnou lžíci nejspíš už máte doma, a navíc nemusíte sahat na studený a vlhký obsah vejce. Ideální!

Najdetě lžíci s otvory a bílky oddělíte jednoduše. Zdroj: Profimedia

Můžete také použít malou PET láhev. Trik funguje a rozhodně pobaví i děti. Než žloutek rozbijete, budete ho moci nasát lahví i třikrát nebo čtyřikrát.

Fígl funguje tak, že vejce celé rozklepnete na talířek. Připravte si malou PET lahev, stlačte ji prsty, abyste vyfoukli ven trochu vzduchu. Hrdlem lahve se jemně dotýkejte žloutku, povolte prsty a lahev nasaje z talířku jen žloutek. Aby zůstal žloutek uvnitř, musíte láhev mírně naklonit na stranu. Takto jej jednoduše přemístíte do misky nebo jiné nádoby.

Neumíte si to představit? Podívejte se na několikavteřinové video.