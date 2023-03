Geniální! Žloutek od bílku snadno bleskově oddělíte pomocí trychtýře. Podívejte

S příchodem Velikonoc čeká každou domácnost poměrně vysoká spotřeba vajíček. Pokud z nich budete vařit oblíbené velikonoční lahůdky, do nichž se používá vejce dokonale oddělené na bílek a žloutek, poradíme vám, jak na to. Jak vám s tím pomůže trychtýř?

Někdy dá oddělení žloutku od bílku pořádně zabrat a může se jednat o poměrně náročný úkol. V některých receptech je to však nezbytné. Například z bílku s kouskem žloutku vám nikdy nevznikne kvalitně našlehaný sníh. Když si však osvojíte některé šikovné fígly, bude to pro vás naprostá hračka bez zbytečných nehod.

Na triky s oddělováním žloutku od bílku, se podívejte v tomto videu:

Nejlepší je vejce čerstvé a chlazené

Jestliže chcete dokonale oddělit žloutek od bílku tak, aby zůstal žloutek neporušený, používejte vždy raději čerstvá vejce. Blanka, která je okolo žloutku, je v takovém případě mnohem pevnější a riziko nechtěného roztečení žloutku bude podstatně nižší. Stejně tak vám půjde práce lépe od ruky, když bude vajíčko vychlazené z lednice.

Vejce můžete i zamrazit

Zjednodušit si můžete tuto činnost i pomocí mrazáku. Pokud si dáte vajíčka alespoň na 3 až 4 hodiny zamrazit, budete to mít skoro bez práce. Zhruba hodinu před použitím je vyndejte, za tu dobu se bílek rozpustí a žloutek se stane pružný a hustý, takže ho bude možné velmi snadno oddělit.

Trychtýř nemusíte využívat jen na přelévání tekutin, skvěle vám pomůže i při oddělování vajíček. Zdroj: shutterstock.com

Klasika našich babiček

K oddělení žloutku a bílku můžete použít osvědčenou klasiku, kdy vejce v polovině rozklepnete o ostrou hranu nebo pomocí nože. Následně prsty oddělíte poloviny skořápek od sebe a přeléváním obsahu z jedné do druhé, budete postupně bílek vylévat do misky do té doby, dokud vám nezůstane jen čistý žloutek. Profesionální kuchaři zvládají tento trik pomocí jedné ruky.

Trychtýř je dokonalejší

Trychtýř nemusíte využívat jen na přelévání tekutin, skvěle vám pomůže i při oddělování vajíček. Vajíčko do něho vyklepněte a pomalými krouživými pohyby nechte volně odtéct do spodní nádoby bílek. Žloutek pak uložte do vedlejší misky.

Oblíbený trik s PET lahví

Jedná se poslední roky o velice oblíbenou metodu, která je jednoduchá a funguje dokonale - na principu vysavače. Kromě plastové lahve budete potřebovat i talíř, na který vejce rozklepnete. Potom si připravte malou čistou PET lahev, v nakloněné poloze ji zmáčkněte a nasajte hrdlem žloutek. Lahev k němu přiložte tak, že se ho téměř dotýkáte. Žloutek z lahve pak vytlačte do předem připravené nádoby.

PET lahev žloutek dokonale vysaje. Zdroj: shutterstock.com

Vystačíte si i se lžící

Nejprve celé vajíčko rozklepněte do misky, poté polévkovou lžící žloutek podeberte a oddělíte od bílku. Přebytečný bílek nechte ze lžíce chvíli okapat. Využít můžete i děrovanou lžíci na noky. Jednoduše na ni opět vejce rozklepněte a nechte bílek protéci. Zůstane vám pouze čistý žloutek.

Pořiďte si oddělovač žloutků

V současné době je na trhu také velmi populární oddělovač žloutků. Je to vlastně menší miska s otvorem, do níž vyklepnete vejce a otvorem bílek proteče a žloutek zůstane v misce.

