Trik s oddělováním žloutku od bílku: Takto si ruce nikdy nezašpiníte

Především v receptech o pečení se často setkáte s oddělením žloutku od bílku. Pro někoho to může být velmi náročná záležitost s upatlanýma rukama. Poradíme vám, jak jednoduše vnitřek vajíčka oddělit. Takto zůstanete čistí!

Oddělit žloutek od bílku je potřeba hlavně tehdy, když musíte ušlehat sníh. Pokud by v bílku byla byť jen stopa žloutku, kvalitní sníh z něj prostě neušleháte, ať se snažíte jakkoliv. Snadné oddělování závisí i na čerstvosti a teplotě vajec. Proto při vaření sahejte do lednice po co nejčerstvějších vejcích, jelikož žloutek je pevnější a bílek lépe drží pohromadě.

Využijte PET lahev

Podrobný postup, jak oddělit žloutek od bílku, můžete vidět ve videu:

Připravte si prázdnou plastovou lahev a hluboký talíř. Opatrně rozklepněte vejce do talíře tak, aby se žloutek nijak neporušil. Poté si vezměte lahev, zmáčkněte ji, přitiskněte hrdlo na žloutek a pomalu povolujte tlak na lahev, čímž se žloutek nasaje dovnitř. Pak už jen stačí žloutek opětovným zmáčknutím lahve vytlačit do jiné mísy.

Trychtýř také pomůže

Jestliže nemáte zrovna k dispozici prázdnou plastovou lahev, určitě najdete v kuchyni trychtýř. Do něj stačí vejce opatrně vyklepnout a bílek vám proteče dolů. Pomoct mu můžete lehkými krouživými pohyby. Samostatný žloutek přendejte tam, kam potřebujete.

Trychtýř je skvělou pomůckou při oddělování žloutku od bílku. Zdroj: shutterstock.com

Oddělte žloutek lžící

Dalším velmi snadným způsobem oddělení žloutku je pomocí lžíce. Vejce rozklepněte do misky, následně lžící podeberte žloutek a chvilku ho držte nad miskou, aby stekl přebytečný bílek. Na podobném principu funguje i dírkovaná lžíce, kterou, pokud ji máte, používáte třeba na noky. Vejce do ní stačí vyklepnout a bílek dírkami sám steče.

Příprava na příští použití

Abyste nemuseli žloutky od bílků pokaždé oddělovat, můžete to udělat naráz. Do uzavíratelné misky rozklepněte několik vajec a pomocí předchozích fíglů oddělte žloutky do jiné uzavíratelné misky nebo sklenice. Pak si nadepište na víko, kolik se žloutků či bílků v dané misce nachází, abyste na to nezapomněli. Uzavřené misky uchovávejte v mrazáku.

Zkontrolujte, zda v rozklepnutých vejcích není žádná skořápka. Zdroj: 123RF

Vyjmutí skořápky

Spadla vám do misky při rozklepnutí vajíčka skořápka? Nevadí! To se může stát opravdu každému. Skořápku vyjměte pomocí lžíce nebo dalším, větším kouskem skořápky. Při odebírání skořápky z misky může být nevhodné, pokud byste ji chtěli vytahovat předem nemytýma rukama. Mastnota z nich by se totiž mohla dostat do bílků, čímž by následně nešly vyšlehat.

