Jak odměřit správné množství špaget na jednu porci: Pomůcku máte v kuchyni

Odhadnout jednu porci špaget v syrovém stavu je dost obtížné. Přitom doma určitě máte jednu obyčejnou věc, která se k tomu dá skvěle využít! Jste zvědaví, která to je?

Při přípravě špaget pro dvě osoby už to máte možná v oku. Ale najednou vás čeká vaření pro návštěvu a vy si s velikostí porce lámete hlavu. Máte dvě možnosti. Vlastně tři! První možností je, že špaget ve finále bude málo, což není úplně ideální varianta. Druhou možností je špaget až moc, to je ta lepší varianta, neboť se v lednici do druhého dne 100% neztratí. Nejideálnější je ale uvařit tak, aby nezbylo nic a všichni byli nasycení. K tomu vám pomůže jednoduchá vychytávka při odměřování jedné porce špaget na hlavu.

Špagety při vaření ztrojnásobí svoji váhu. Zdroj: Shutterstock

Špagety

Už při vyslovení toho slova – ŠPAGETY – se člověku vybaví Itálie, sluníčko a moře. Ale světe div se, možná vůbec špagety nepocházejí z prosluněné Itálie! Mezi historiky o původu totiž panují dohady a shoda je prozatím v nedohlednu. Těstoviny, lépe řečeno „něco jim podobného“, které měly podobné složení, se objevují už před naším letopočtem, ale tento typ potraviny sloužil k následnému smažení či pečení. Těstoviny jako takové nejspíš dovezli do Itálie Arabové v 8. a 9. století. Jak už to tak bývá, druhá část špagetomilců by nesouhlasila a tvrdila by, že špagety jednoznačně vznikly v Itálii. Kde je pravda? Těžko říct.

Špagety v syrovém a vařeném stavu

Jedna porce špaget – jaká to vlastně je? Jak pro koho, ale lidé k obědu spořádají okolo 210 g vařených špaget. Což znamená, že v suchém stavu je to cca 70 gramů. Počty jsou to zcela jednoduché, špagety ztrojnásobí svou váhu. Dokonce se v některých restauračních zařízeních setkáte s velmi malými porcemi a doma byste si dopřáli dvakrát více, možná i třikrát! A právě doma většinová část z nás vyndá z pytlíku nějaké množství špaget, změří si porci okem a s „joo, asi dobrý“ dá jednotlivé porce špaget do vody.

Špagety se dají připravit na desítky způsobů, jen si vybrat! Zdroj: Nata Bene/Shutterstock.com

Jak odhadnout jednu porci špaget

Zkuste doma využít některý z následujících triků na odhad jedné porce, třeba se vám jeden z nich bude do budoucna natolik zamlouvat, že ho budete využívat již po celý život.

První vychytávka tkví v PET lahvi. Nebojte, nemusíte plnit celou petku, stačí si odříznout její hrdlo. Samozřejmě jako pomocníka využijte klasickou plastovou lahev, která je k dostání nejčastěji. Do hrdla vložte tolik špaget, kolik se jich tam vejde. Ano a jedna porce je na světě.

Hospodyňky také rády využívají něco, co mají neustále při sobě a nemusejí nic složitě hledat – svůj palec. Pravdou je, že na návštěvu k ženě s velmi útlým palcem by se nikomu moc nechtělo…

Někdo si porce upravuje podle spojeného palce s ukazováčkem, přičemž ukazováček je opřený o kloub palce z vnitřní strany (v ohybu).

Jestliže se hospodyňka nechce velikostí porce zabývat vůbec, koupí si odměrku na špagety, která se prodává v nejrůznějších, někdy i vcelku vtipných provedeních.

Zdroje: radiozurnal.rozhlas.cz, adbz.cz, www.apetitonline.cz