Sezóna uzrálých třešní je v plném proudu, ovšem chuťový požitek z tohoto oblíbeného ovoce, může být mnohdy pokažený červy. Jak je účinně a rychle odstranit?

Potěšení a radost ze šťavnatých třešní nám během chvilky může značně znepříjemnit přítomnost červů. Neznamená to však, že byste se museli této pochoutky hned zříct. Nežádoucí havěť můžete velice snadno odstranit, a navíc bez námahy. Stačí využít hack, který je hitem internetu a plně ho využívaly už naše babičky.

Co dělat, aby neměla třešeň každý rok červivé plody? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Plat4Books:

Zdroj: Youtube

Vrtule třešňová

Původcem červivosti třešní je malá muška nazvaná vrtule třešňová. Dorůstá maximálně do velikosti 5,5 mm. Její život je poměrně krátký, trvá pouze 14 až 30 dní. Za tu dobu se však snaží naklást do třešní co nejvíce vajíček, a to cca 50 až 200 kusů.

V každé třešni je ovšem vždy pod slupkou pouze jedno vajíčko a daný kus označí vrtule svými feromony, aby už si jí její kolegyně nevšímaly. Z vajíček se postupně vylíhnou malí bílí červíci, kteří se živí šťávou a dužinou plodů, což vede k jejich měknutí a zahnívání. Tento nežádoucí škůdce může s přehledem poničit i celou úrodu.

close info Shutterstock.com zoom_in Původcem červivosti třešní je malá muška nazvaná vrtule třešňová.

Jak červy z třešní odstranit

Pokud chcete mít jistotu, že v kuchyni použijete třešně bez červů, využijte zmíněný hack. Napusťte si do velkého hrnce nebo misky vodu a přidejte do ní sůl. Na 1 l vody použijte cca 20 g soli.

Následně přidejte třešně zbavené stopek a nechte je ve slaném nálevu alespoň 3 hodiny namáčet. Červi postupně z třešní vyplavou. Nakonec třešně slijte a propláchněte studenou vodou. Podobnou službu vám udělá v boji proti červům i ocet. Ani v jednom případě se nemusíte obávat, že by třešně byly později slané nebo s příchutí octa.

Tip na jednoduché vypeckování

Nechcete si celou kuchyň včetně sebe postříkat červenou šťávou z třešní? Poradíme vám, jak se této nepříjemné lapálii dokonale vyhnout a zároveň si značně ulehčit práci. Kdo již někdy třešně odpeckovával, jistě ví, že to není zas taková legrace.

Samozřejmě lze využít odpeckovávací lžičku, pokud ji však doma nemáte, velice snadno si vystačíte s prázdnou lahví a asijskou tyčkou, brčkem nebo silnější špejlí.

close info profimedia.cz zoom_in Třešně zbavené veškerých nečistot namočte do slané nebo octové vody.

Jak přesně postupovat

Nejprve třešeň zbavte stopky, položte ji na hrdlo lahve tak, aby místo po stopce zůstalo nahoře. Pak pohybem shora propíchněte středem celou třešni. A zázrak je na světě, pecka totiž vypadne do prázdné lahve, a to i bez nepříjemného stříkání.

Zdroje: www.recepty.blesk.cz, www.ceskestavby.cz, www.primanapady.cz