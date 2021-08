Jak odstranit hořkost cukety?

Dnes tak oblíbené cukety najdete snad na každé zahrádce. Je to totiž velmi nenáročná zelenina na pěstování, která bohatě a vytrvale plodí. Jen dávejte pozor, někdy se může stát, že vás přivítá nemilé překvapení. Místo jemné a příjemně nasládlé chuti vás zaskočí hořkost. Co v takové situaci dělat a jak ji odstranit?

Vlastně docela známá situace, stejně jako u okurek. Okusíte čerstvě utržený plod a zjistíte, že je nepříjemně hořký. Ptáte se proč?

Na vině jsou cucurbitaceiny

Co se týká hořké chuti, dá se říct, že cukety a okurky to mají stejné. Jejich nehořké odrůdy se začaly pěstovat až v šedesátých letech minulého století, kdy byly vyšlechtěny nové nehořké odrůdy. Předtím byly téměř všechny běžně nahořklé, a to právě díky přítomnosti látky s názvem cucurbitacein, která vyvolává nejen hořkost plodů, ale i stonků a listů.

V současné době jsou v rostlině cuket stále, ale už ne v samotných plodech. Ale buďte obezřetní, jakmile nemá rostlina správnou péči a je vystavena stresové situaci, je to přesně živná půda pro vznik zmiňovaných látek. Jedná se především o nepříznivé klimatické a pěstitelské podmínky. Proto stačí udělat malou změnu a vaše cukety budou vynikající.

Cucurbitacein, která vyvolává nejen hořkost plodů, ale i stonků a listů. Zdroj: profimedia.cz

Co podporuje vznik cucurbitaceinů

vysoké rozdíly mezi denními a nočními teplotami (mráz, horko, sucho)

nepravidelné zalévání

nadměrná vlhkost v chladných dnech

přímé prudké slunce

křížení s jinými okrasnými tykvemi

nadbytek minerálních hnojiv

neodborně pojaté pěstování z vlastních semen

přezrálé plody

genetický faktor (staré odrůdy)

Jsou cucurbitaceiny nebezpečné nebo léčivé?

Na látky, které ovlivňují hořkost plodů cuket a dalších tykví existují dva názory. Jeden, že jsou jedovaté a mohou být i životu nebezpečné, protože mohou způsobit otravu. Druhý zas, že jsou cucurbitaceiny prospěšné zdraví, a pomáhají léčit i rakovinu.

Jsou vaše cukety hořké? Máme pro vás ověřené tipy, co s tím!

1. Naložte je do octa a soli jako „kvašáky“ podle svého oblíbeného receptu. Vlivem naložení se hořkost časem vytratí.

2. Cukety oloupejte a odkrojte oba konce, protože nejvíce cucurbitaceinů je právě ve slupce a v krajních částech plodu.

3. Rozřízněte cukety podélně, rovnoměrně je posypte solí a potom je o sebe třete. Začne se tvořit pěna, kterou rozhodně neochutnávejte, je extra hořká. Pak už jen stačí opláchnout cukety čistou vodou.

4. Cukety naložte do vodní lázně se špetkou soli a ponechte je tam 6 až 12 hodin, cucurbitaceiny se postupně rozloží.

Naložte je do octa a soli jako „kvašáky“ podle svého oblíbeného receptu. Vlivem naložení se hořkost časem vytratí. Zdroj: profimedia.cz

Jak se vyhnout hořkosti při skladování

Po sklizni můžete cukety skladovat až šest měsíců. Jen sbírejte ty akorát zralé, určitě ne přezrálé, ty raději zpracujte ihned. Nejlépe je uložte do spodní části lednice, nebo do suché a chladné místnosti, kde vám vydrží stále čerstvé. Když je nestihnete spotřebovat, tak vám mohou počátkem jara začít klíčit a objeví se i hořkost.

Jestliže si cukety chcete uchovat co nejdéle, můžete je oloupat, zbavit semen, pokrájet na menší kousky a zamrazit.

Zdroje: www.nasezahrada.com, www.cs.puntomarinero.com