Chytrý trik, jak odstranit bleskově kost z kuřecích prsou

Vykostit kuře není nic složitého, přesto se toho některé mladé hospodyňky obávají. Ještě rychlejší a jednoduché je odstranění kostí z kuřecích prsou. Nachystejte si kuřecí prsa, ostrý dlouhý nůž a nějaký bezva recept, vykostění vám zabere minutku. A navíc prozradíme jednoduchý trik, jak zbavit kuřecí prso blanky v mžiku a téměř bez práce.

Když víte jak na to, je vykostění kuřecích prsou hračka

Na vykostění kuřete si přichystejte ostrý nůž bez pilky, jen s čistým rovným ostřím. Pokud chcete vykostit kuře, ale také rybu nebo odblanit maso, jednou rukou přidržujte maso a mírně jen odtahujte od skeletu. Druhou rukou držte nůž a jemně klouzejte dlouhými tahy po kosti, chrupavce nebo blance, kterou chcete odstranit. Když říznete kousek mimo a zůstane maso na kosti, nic se nestane. Příště už budete vědět, kde kost je, a vaše řezy budou jistější.

Kost odstraníte z prsou za chviličku

Kuřecí prsa drží jen na hrudním koši a jsou od sebe oddělena středovou chrupavkou. Podél této chrupavky začněte řez. Dlouhými tahy přes chrupavku oddělujte prso. Jde to velmi jednoduše a rychle. Pokud si nejste jistí výsledkem, prohmatejte prsty oddělené kuřecí prso. Zapomenutou kůstku nebo kousek překrojené chrupavky jednoduše odstraňte nožem nebo prsty.

Co s kostmi z kuřecího skeletu?

Stejně postupujte i u druhého kuřecího prsíčka. Zkontrolujte oddělený sval a pokud je čistý, podívejte se ještě na skelet, který vám zůstal. Z něj můžete očistit kousky masa nožem, anebo skelet povařte ve vodě na vývar. Z kuřecích prsou není vývar silný, ani obzvláště chutný, ale hodí se do základu omáček. Obrané kousky masa z kostí můžete použít i do jiných jídel.

Jednoduchý trik, jak odstranit blanku z kuřecích prsou

Překáží vám v kuřecím prsu kousek bílé blanky? Tu můžete jednoduše vytáhnout pomocí skvělého triku.

Kuřecí prso položte na podložku a zapíchněte do něj vidličku tak, aby bílý kousek blanky vyčuhoval ven přes trny vidličky. Zatímco jednou rukou držíte vidličku, do druhé uchopte vyčnívající blanku, ale přes ubrousek, aby vám neklouzala v prstech. Prudkým tahem za kousek vyčnívající přes vidličku celou blanku vytáhněte ven bez poškození masa.

A je to! Vykostěná a od blan očištěná kuřecí prsa budete mít za minutku připravená.