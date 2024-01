close info Angel Simon / Shutterstock.com

Linda Hájíčková 11. 1. 2024

Květák má spoustu zdraví prospěšných látek, pro které by měl být velmi oblíbenou potravinou. Ve skutečnosti ho ale jen málokdo připravuje, a to hlavně kvůli jeho typickému zápachu, který se při vaření uvolňuje. My však pro vás máme osvědčené triky, které si s nepříjemným zápachem snadno poradí!

Během vaření se z hrnců může linout jak pěkná vůně, tak i nepříjemný zápach, který má na svědomí především zelí, brokolice nebo květák. I přestože během varu příliš hezky nevoní, ve svém jídelníčku byste je vynechávat rozhodně neměli. Jak ale připravit květák i bez nutného větrání? Vše závisí na správné přípravě i samotném vaření zeleniny. Udělejte si jednoduchý a rychlý pokrm z květáku na pánvi podle video receptu na YouTube, na kanálu Cookrate - Czech: Zdroj: Youtube Namočení před vařením Před tím, než dáte květák vařit, ho ponořte na pár hodin do studené vody spolu s trochou octa nebo čerstvě vymačkanou citronovou šťávou. Nejenže se eliminuje zápach, ale také z něj odstraníte zbytky nečistot, zeminy a zmizí i jeho typická hořkost, kterou tato zelenina často mívá. Během vaření pak do hrnce s vodou můžete přidat také malé množství octa či citronové šťávy a zápachu se nebudete muset obávat. close info Profimedia zoom_in Květák vařte společně s další surovinou, která pachy pohlcuje. Dokonale bílý a bez zápachu Dalším způsobem, jak se efektivně zbavíte zápachu během vaření, je pomocí obyčejného mléka. Do velkého hrnce s vodou a květákem nalijte půl hrnku mléka, které pohltí zápach, vylepší chuť květáku a zajistí, že růžičky budou po uvaření stále krásně bílé. Běžná surovina z kredence S nepříjemným zápachem si rovněž poradí jedlá soda, která zároveň uchová růžičky sněhově bílé. Do osolené vroucí vody stačí přidat jednu čajovou lžičku jedlé sody a květák v ní vařit po dobu 15 minut. Po uvaření jej můžete podávat, bude díky jedlé sodě pěkně křupavý. close info Shutterstock zoom_in Jedlá soda i citronová šťáva pomůžou absorbovat nepříjemný pach květáku. Chuť podtrhne koření Velkou službu při přípravě květáku vám udělá také aromatické koření jako je bobkový list, nové koření či hřebíček. Typický zápach květáku absorbují a vařené zelenině dodají lahodnou chuť. Jestliže jste nadšenci exotičtějších jídel, vyzkoušet můžete i vanilkovou esenci nebo extrakt. Snadné vaření květáku Z předchozích triků vyplývá, že úspěchem vaření květáku bez zápachu je přidání další suroviny k němu do hrnce. Pokud tedy nechcete otevřít všechna okna dokořán a celou místnost několik minut větrat, vyzkoušejte tyto účinné triky, které používají i zkušení kuchaři. Související články close Vaření a recepty Květákové steaky z trouby: Zvládne je i začátečník a jsou lepší než jídlo z restaurace video close Vaření a recepty Dušené kysané zelí: Takto ho chystala moje babička, všichni loudili recept video Zdroje: receptovnik.cz, 2domacifarma.cz, adbz.cz

