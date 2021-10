Jak ohřát bramborovou kaši, aby chutnala jako čerstvě uvařená?

Říká se, že ohřátá bramborová kaše nebude nikdy tak dobrá jako čerstvá. Ať máte mikrovlnnou troubu nebo ne, spousta lidí vás od ohřívání bude odrazovat. Existují však vychytávky, díky kterým nikdo nepozná, že jste si pokrm připravili předem. Jak ohřát bramborovou kaši?

Ohřev bramborové kaše je výzvou. Hrozí totiž, že se vám připálí, ohřeje se nerovnoměrně nebo se vám „zdrcne“. „Jakmile máslo a smetana ztuhnou, je obtížné jim vrátit původní podobu a chuť," konstatuje Stephen Parker, výkonný šéfkuchař v Lot15 v New Yorku.

Bramborová kaše

Bramborová kaše patří mezi celosvětově nejoblíbenější přílohy. Pravá „brkaše" se připravuje z pěti ingrediencí. Brambor, mléka nebo smetany, másla, soli a pepře. Aby byla nadýchaná a nelepila se, brambory by se neměly mixovat, ale lisovat pomocí tzv. riceru. Díky této technice se uvolní méně škrobu. Na přípravu lahodné bramborové kaše použijte nejlépe brambory varného typu C. Na čtyři porce vám bude stačit 1 kg hlíz. „Brambory oloupejte, nakrájejte na kousky a několikrát řádně propláchněte studenou vodou. Vyplavíte tak z nich více škrobu,“ popisuje postup šéfkuchař Martin Bušek. Jakmile budou brambory uvařené, prolisujte je. Nakonec přidejte 300 ml mléka, 80 g másla a řádně promíchejte do hladké konzistence.

Tajemství nadýchané kaše tkví v použití lisu na brambory. Zdroj: Dar1930/Shutterstock.com

Mrazení bramborové kaše

Málokdo ví, že bramborová kaše se může zamrazit. V mrazáku vám vydrží přibližně dva měsíce. Jakmile ji budete chtít použít, přesuňte ji na noc do ledničky. A jak ji zpracovat? Pokud jste ji uložili do misky z alobalu, můžete ji zapéct například se sýrem. Jinak ji ohřejte níže doporučovaným způsobem.

Ohřívání bramborové kaše

Aby měla bramborová kaše stále hladkou konzistenci, ještě před samotným ohřevem do ní přidejte trochu smetany nebo mléka a máslo. Poté si nachystejte větší hrnec, do kterého nalijte vodu. Vodu zahřejte do bodu varu a vložte do ní menší hrnec s bramborovou kaší. Pomalu ji míchejte, aby se rovnoměrně prohřála.

Pravá „brkaše" se připravuje z pěti ingrediencí.Tou hlavní jsou brambory. Zdroj: Witold Ziomek / Shutterstock.com

Zapečená bramborová kaše

Hebká, křupavá, jemná i kořeněná. To je zapečená bramborová kaše. Tento druh ohřevu je méně náročný na čas. Výsledek vás ale příjemně překvapí. Nejprve si nachystejte menší pekáč. Buď ho vyložte pečicím papírem nebo omastěte máslem. Poté do něj navrstvěte bramborovou kaši. Přidat do ní můžete navíc česnek, muškátový oříšek nebo bylinky. Pečte 30 až 35 minut na 180 °C.

