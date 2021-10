Jak správně ohřát knedlíky v mikrovlnce a jak v páře?

Knedlíky patří mezi nejoblíbenější přílohy. Ať to jsou houskové, bramborové, chlupaté nebo tvarohové. Česká kuchyně se bez nich rozhodně neobejde. Jak je ohřát, aby měly stále lahodnou chuť?

Knedlíky jsou poměrně novodobou záležitostí. Ve starověku a středověku znamenal pojem knedlík nebo šiška jídlo ze sekaného masa. Moučnou podobu dostaly až počátkem 16. století. Avšak v této době se nevařily, ale smažily se. Hotový pokrm tak připomínal lívance. „Teprve rukopisný sborník „šlechtických“ kuchařských receptů z první poloviny 17. století přináší jídlo, jež připomíná naše knedlíky. Nazývá se „knedle“ a bylo slané. Knedle se dělaly z máčených a krájených žemlí, ze strouhanky nebo z mouky, někdy s kvasnicemi, a vařily se. Bylo to samostatné jídlo, ne příloha," píše Magdalena Beranová ve své knize Jídlo a pití v pravěku a ve středověku.

Zákeřné knedlíky

Ať už si vyrábíte knedlíky doma nebo si koupíte hotový chlazený výrobek, možná se vám stalo, že se po ohřátí stala z přílohy drobivá strouhanka nebo naopak zvlhlá a slizká hmota. Takové jídlo rozhodně konzumovat nechcete. Jak tomu předejít?

Ohřev v páře je klasika. Zdroj: Peetz/Shutterstock.com

Jak ohřát houskový knedlík

Zbavit knedlík obalu, dát ho na talíř a ohřívat dvě tři minuty v mikrovlnce na nejvyšší výkon. Takovou chybu asi udělal každý. Knedlík pak ztratil přirozenou vlhkost a kyprost. Nejlepší příprava chlazeného houskového knedlíku nebo ohřátí staršího kousku je za pomoci páry. Knedlík nakrájejte na cca 1 cm široké plátky a vložte je na sítko, pařáček nebo cedník. Ten umístěte nad hrnec s vodou. Dejte si pozor, aby se jednotlivé plátky navzájem nedotýkaly. Plochy by byly slizké. Ohřívejte 3-5 minut od začátku varu. Takto dosáhnete nejlepší konzistence a chuti. Pokud nemáte pařáček, knedlíky můžete ohřát i v mikrovlnné troubě. Vezměte si mikrotenový sáček a jeho vnitřek namočte, nechte chvíli okapat a poté do něj vložte požadované množství knedlíku v celku, zavažte na uzlík a vložte do mikrovlnky. Ohřívejte minutu a půl. Po vyjmutí sáček prostřihněte. Buďte opatrní, vyvalí se oblak páry.

Jak ohřát mražené tvarohové knedlíky

Ovocné knedlíky jsou vděčným jídlem, které ocení snad každé dítě. Nemusíte je ale stále dělat čerstvé. Uvařené můžete také zamrazit na „horší časy". Tvarohové knedlíky můžete ohřát jak na páře, tak opět v mikrovlnné troubě. Jen díky své velikosti budou potřebovat delší čas. Mražené knedlíky nechte rozmrazit a poté je vložte do pařáčku. Přiklopte pokličkou a nechte cca 5 minut ohřívat. Při metodě s mikrovlnkou knedlíky rozmrazovat nemusíte. Rovnou je vložte do mikrotenového sáčku, zavažte ho a ohřívejte přibližně 5 minut. Podle potřeby čas ohřevu upravte.

Tvarohové knedlíčky ohřejte nejlépe na páře nebo v mikrovlnce. Zdroj: NoirChocolate / Shutterstock.com

Jak ohřát bramborové knedlíky

Bramborové knedlíky nebo gnocchi také nejlépe ohřejete na páře. Menší gnocchi nechte v celku, bramborový knedlík nakrájejte na plátky. Doporučená doba ohřevu je cca 5 až 7 minut od začátku varu. Výrobci těchto druhů knedlíků nedoporučují ohřev v mikrovlnné troubě. Jako náhradu nabízejí ohřev na pánvi s trochou tuku.

