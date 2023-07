Jak nové brambory zbavit slupky úplně bez námahy, bez škrabky i nože

Sezóna nových brambor je tu! Krásné nové brambůrky jen tak s tvarohem, to je božská mana. Jedinou vadou na kráse je jejich loupání. Jak nové brambory zbavit slupky zcela bez námahy? Máme pro vás malý trik.

Pro někoho mohou být obyčejné, ale troufneme si tvrdit, že pro většinu lidí jsou nové brambory s trochou másla a tvarohu jídlem dětství a pochoutkou, kterou máloco překoná. Nyní je opět jejich čas! Jak si nové brambory připravit co nejjednodušší cestou, abyste je nemuseli loupat škrabkou nebo nožem?

Zachovejte vitaminy

Samozřejmě můžete brambory loupat klasickou metodou. Zrovna ale u těch nových je to spíš na škodu. Těsně pod slupkou a ve slupce se ukrývá spousta vitaminů, minerálů a vlákniny, o které byste se připravili. Proto to tentokrát zkuste jinak. Opravdu důvtipný způsob, jak brambory očistit, je za použití vrtačky a nové záchodové štětky. Nevěříte? Podívejte se na video:

Pokud nedisponujete vrtačkou, máme pro vás ještě jiný, o něco jednodušší postup.

Trik se solí

Novým bramborám můžete dopřát solný peeling. Jednoduše si připravte hrubozrnnou sůl a krouživými pohyby slupku z brambor odstraňte. Můžete si sůl i namočit, aby vám to šlo lépe. Tento jednoduchý peeling odstraní z brambor jen úplně tu nejjemnější slupku a hlínu. Vitaminy a minerály zůstanou zachovány spolu s vrchní slupkou.

Drátěnka a houbička

Dobrý a nenáročný způsob je také použití drátěnky nebo houbičky na nádobí. Vezměte si čistou houbičku na nádobí a bramboru omyjte tou hrubší stranou. Odstraníte tak přebytečnou slupku a hlínu. Ideální je brambory dlouho nenamáčet, protože se do vody uvolňuje kýžený draslík z brambor a vitaminy rozpustné ve vodě.

Jak nové brambory vařit?

A jak brambory připravit? Hodně lidí brambory připravuje tak, že je dá do hrnce se studenou vodou a tu teprve pak přivede k varu. Tento postup je vhodný spíše pro lidi, kteří z jakéhokoliv důvodu potřebují omezit přísun draslíku. Naopak pro zachování cenných látek z brambor, kterými je chutná zelenina nabitá, je lepší dát brambory až do zcela vroucí vody a vařit co nejkratší dobu, aby zůstaly zachovány živiny, které by se jinak ztratily vylouhováním a vysokou teplotou.

