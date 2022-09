Jak jednoduše oloupat česnek: Stačí víčko od piva a je to téměř bez práce

Existují triky, které vám v kuchyni velmi usnadní práci. My vám jich přinášíme dokonce několik. Vyzkoušejte, jak snadno oloupat česnek nebo třeba rajčata.

Až uvidíte následujících několik triků, které v kuchyni jistě užijete, budete si říkat, jak jste bez nich mohli tak dlouho žít. Jak snadno vymačkat pomeranč, nakrájet okurku na tenké plátky nebo oloupat česnek?

Na užitečné triky se podívejte ve videu:

Začněme třeba tím, jak bez problémů oloupat rajčata. Zapomeňte na nůž, ale nabodněte rajče na vidličku a opalte ho nad plotýnkou plynového sporáku, pak z něj slupku snadno sloupnete.

Co s vámi udělá sklenka pomerančového džusu denně? Zdroj: Profimedia

Pomerančový džus vymačkejte skleničkou

Zatoužili jste po čerstvém pomerančové džusu? Pak zapomeňte na úmorné mačkání v ruce, kdy získáte z pomeranče stejně jen minimum šťávy, ale vyzkoušejte tření a tlačení o dno skleničky, kterou si postavíte dnem vzhůru. Uvidíte, kolik šťávy vám poteče.

Chcete-li snadno oloupat česnek, pak ho na patnáct minut ponořte do vody. Vyndejte, vezměte si zátku od piva, abyste ho nemuseli odlupovat nehty a sundejte z jednotlivých stroužků slupku. Nebojte, půjde to snadno. Pak stroužky dejte do průhledného uzavíratelného sáčku a rozklepejte paličkou na maso.

cuketa Zdroj: Shutterstock

Díry do cukety uděláte pomocí panáku

Nakrájejte si cuketu na plátky, vezměte panáka a udělejte do nich díru za jeho pomoci. Je to mnohem rychlejší, efektivnější a hlavně bezpečnější než nožem.

Na loupání mandlí je zase ideální je dát na pár minut do trouby a následně promnout mezi rukama. Slupky půjdou skvěle dolů.

Na tenké plátky z okurku vyzrajete díky škrabce na brambory. Pěkně podélně okurku nakrájejte na tenké látky škrabkou, plátky budou jeden jak druhý a téměř bez práce. Navíc je pak můžete efektně zamotat a ozdobit jimi talíř.