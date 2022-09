Jak oloupat rajčata bez práce: Geniální trik s jedlou sodou

Rajčata jsou oblíbenou pochoutkou, kterou si s chutí dáte nejen zasyrova, ale jsou i nezbytným základem či výbornou přísadou mnoha teplých pokrmů. Do některých z nich je vhodnější použítí rajčat bez slupky. Poradíme vám, jak můžete oloupat rajčata bez zbytečné námahy. Vše za vás udělá voda a jedlá soda.

Sezóna rajčat je v plném proudu a nastala ta správná doba, kdy si rajčata můžete uchovat i na zimu. Čerstvá využijete jen tak ke svačince nebo do salátů a nadbytek například do italských těstovin, na pizzu nebo do polévek. A rajčatový základ si snadno můžete zavařit. Některé recepty vyžadují k lepší kvalitě výsledného pokrmu loupaná rajčata, u jiných slupky nevadí. Proto si vyrobte klidně obě varianty.

Loupat nebo neloupat?

Rajčata, která se konzumují syrová loupat zcela určitě nemusíte. Ovšem, když potřebujete udělat hladké pyré nebo protlak, salsu či omáčku, budou slupky značně rušivým elementem. Máte na vybranou, buď rajčata předem oloupat, nebo je po uvaření či podušení propasírovat.

Ovšem ze zdravotního hlediska je vždy lepší slupku ponechat, protože obsahuje nejvíce prospěšných látek, hlavně významného antioxidantu lykopenu. Právě on velice příznivě působí jako účinná prevence nejrůznějších onemocnění včetně rakoviny.

Loupání za studena s jedlou sodou

Namočte rajčata zhruba na půl hodiny do studené vody s rozpuštěnou jedlou sodou. Na 1 l vody budete potřebovat 1 polévkovou lžíci sody. Po uplynutí doby můžete loupat a v tomto případě to jde i bez spaření.

Na 1 l vody budete potřebovat 1 polévkovou lžíci sody. Zdroj: shutterstock.com

Horká voda slupku uvolní

Předem si připravte dostatečně velký hrnec dle počtu rajčat, děrovanou naběračku na vyndávání rajčat z horké vody, ostrý nůž, utěrku, talíř na odkládání a později i misku s ledem.

Nejprve očistěte rajčata a zbavte je stopek a zelených větviček. Na vrcholu každého rajčete udělejte nožem zářez ve tvaru písmene X a vhoďte je do čerstvě uvařené vody. V lázni nechte všechna rajčata spařit tak 1 až 2 minuty.

Na vrcholu každého rajčete udělejte nožem zářez ve tvaru písmene X a vhoďte je do čerstvě uvařené vody. Zdroj: shutterstock.com

Vložte rajčata do šokové lázně

Předem si zmrazte dostatek ledu, odvíjí se to od množství rajčat. Naplňte jím větší skleněnou mísu společně se studenou vodou a spařená rajčata do této ledové lázně vkládejte děrovanou lžící. Rajčata nechte v šokové lázni, dokud zcela nevychladnou. Poté je položte na talíř nebo utěrku a nechte je okapat.

Loupání bez námahy

V případě, že budete ještě dále rajčata rozvařovat, můžete chlazení naprosto vynechat. Hned po lehkém zchladnutí můžete rajčata začít loupat. Stačí vzít odloupnutou slupku ze zářezu a lehce za ni zatáhnout. Uvidíte, že se svleče z rajčete téměř sama.

