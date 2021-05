Úžasný trik, jak oloupat vařené brambory. Bleskově a bez popálených rukou

Brambory vařené ve slupce zdaleka neztratí tolik vitamínů a minerálů, jako když je vaříte oloupané. Ovšem, následné loupání horkých brambor je tak trochu piplačka. Aspoň pokud neznáte tento jednoduchý trik, jak je sloupnout bleskově a nespálit si přitom ruce.

V současné době tolik populární proteinové diety mají tendenci brambory vynechávat coby bezcenné sacharidy, po kterých se přibírá na váze. Ve skutečnosti však po bramborách ztloustnout nemůžete, pokud je nekonzumujete usmažené ve fritéze nebo v salátu zalitém skleničkou majonézy. Chutné hlízy původem z Jižní Ameriky jsou důležitým zdrojem draslíku, který stabilizuje krevní tlak, a obsahují také železo, fosfor, zinek, vitamíny skupiny B a vlákninu. Zanedbatelný není ani podíl vitamínu C - je přeci známo, že díky bramborám mezi námořníky vymizely kurděje.

Vařené ve slupce jsou zdravější

V syrovém stavu jsou brambory bohužel jedovaté, a tak je musíme uvařit doměkka, i když se tím o značnou část prospěšných látek připravíme. Nejvíce se jich vyplaví z brambor oloupaných a překrájených. Naopak pokud brambory vaříte celé a ve slupce, cenné vitamíny a minerály lépe zachováte.

V případě mladých brambor můžeme dokonce slupku bez obav i zkonzumovat Zdroj: shutterstock.com

V případě mladých brambor můžeme dokonce slupku bez obav i zkonzumovat. Obsahuje totiž více minerálů a vlákniny než celá oloupaná brambora! Slupky ovšem rozhodně nejezte, mají-li nazelenalou barvu – to by svědčilo o zvýšeném množství toxického solaninu.

Trik, jak brambory oloupat snadno a rychle

Jestliže se rozhodnete vařené brambory přeci jen oloupat (k přípravě salátů či knedlíků je to ostatně nezbytné), vyzkoušejte následující vychytávku: slupku před varem po celém obvodu kolem dokola nařízněte ostrým nožem. Brambory pak vložte do vařící vody a uvařte doměkka (délka varu se odvíjí od velikosti hlíz, menší brambory budou hotové do 15 minut). Vodu slijte a brambory nechte krátce zchladit v jiném hrnci se studenou vodou. Potom každou z nich vezměte do rukou a prsty slupku stáhněte směrem od řezu ke špičce. Půjde to nevídaně snadno.

Bramborový salát nejen na Vánoce

Ačkoli si bramborový salát spojujeme spíše s obdobím svátků a nezdravého přejídání, není nikde psáno, že si ho nemůžeme dopřát i v létě třeba jako přílohu ke grilování. Samozřejmě bude lepší, když ho pro tuto příležitost odlehčíme a místo majonézy zvolíme bílý jogurt nebo zakysanou smetanu. Zcela jinou, neotřepanou verzi salátu vytvoříte, když sterilizovanou zeleninu nahradíte plátky čerstvých ředkviček. Výborný je také jednoduchý salát z pokrájených brambor, cibule a zálivky z vinného octa. Zapojte fantazii a překvapte hosty originální a zdravou letní přílohou!

