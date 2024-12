Vánoce bez bramborového salátu? Nikdy. Ale oloupat opravdu velké množství vařených brambor může v předvánočním přípravném shonu zabrat více času, než byste chtěli. A tak se hodí každý malý zlepšovák, který je k dispozici. Pojďme na to letos trochu jinak, vyplatí se to.

Snadno, rychle a bez námahy - to jsou hesla, která často slýcháme v reklamách. Jenomže tyto drobné triky, které zaberou skutečně jen několik málo sekund, tentokrát skutečně fungují. Příprava vánočního salátu pro celou rodinu, dokonce na pár dní dopředu, se stane doslova hračkou.

Rychlá změna teploty

Jedním z triků zkušených hospodyněk je rychlá změna teploty, která udělá se slupkou doslova divy. Nejde o nic složitějšího, než o přeložení právě uvařených brambor z vroucí vody do ledové koupele.

Bude to vyžadovat navíc jen mísu s ledovou vodou (ledovou vodou myslíme ideálně skutečně vodu s kostičkami ledu) a o všechno ostatní se již postará fyzika. Rychlá změna teploty “odfoukne” slupku a na nás pak již zbyde jen její snadné odstranění stažením ze zbytku brambory. Ve většině případů k tomu nebude potřeba ani nůž.

Nařízněte slupku

Možná právě nemáte v mrazáku připravený led, a tak budete hledat jinou rychlou variantu. I taková je v naší nabídce. Tentokrát půjde o naříznutí slupky ještě před tím, než vložíte bramboru do hrnce. Každou z nich objeďte nožem dokola tak, abyste nařízli slupku po celém obvodu.

Je jedno, jestli zvolíte delší nebo kratší stranu brambory, fungovat to bude ve všech případech. Pak už jen dejte brambory uvařit běžným způsobem, a jakmile budou měkké a dostatečně vychladnou, stačí jemným pootočeným každou polovinu slupku odloupnout a jemným stiskem sundat.

Pomůže také stará utěrka

Ani to ale ještě není všechno. Možná nemáte led a zapomněli jste v návalu další práce brambory předem naříznout. Nic není ztraceno. Uvařené a zchladlé brambory vložte do starší utěrky, kterou vám nebude líto ušpinit a promněte je mezi vrstvami tkaniny. Slupka se stejně jako v předchozích případech oddělí a půjde dolů jedna dvě.

Nejen na saláty

Všechny zmiňované metody mají kromě úspory času při loupání ještě další benefit v podobě neponičených a hladkých vařených brambor. I to se někdy hodí, zvláště v případě, kdy chcete servírovat trochu netradiční salát, v němž budou brambory nakrájené na úhledné plátky, případně budete tuto přílohu využívat i jiným způsobem - třeba jen rozkrojenu na polovinu. V každém případě se vyvarujte nevzhledných zářezů a škrábanců od nože, které byste způsobili při urputné snaze o oloupání každého milimetru slupky zvlášť.

Bez tradic to nejde

Jak dále připravíte bramborový salát, co všechno do něj přidáte, zda nahradíte některé příliš kalorické přísady těmi lehčími, to už je jen na vás. Vždyť každá rodina má ten svůj nejlepší recept na salát, bez něhož by se Vánoce neobešly. A tak je to správné, jde o tradice a na tradicích stojí naše životy, ať si to připustíme, nebo ne.

